Lors de son lancement en 2014, les essayeurs de Moto Magazine reprochaient à la Harley-Davidson 750 Street son manque de caractère, sa finition sommaire, sa fourche avant trop souple et son freinage peu mordant. Autant d’éléments qui ont été modifiés sur cette Street Rod 2017… Mais pas que !

Moteur revu

La Street Rod se distingue par un moteur revu et corrigé : filtre à air, injection, arbres à cames, silencieux… Elle entre dans la famille High Output, le nom de ce V-twin Harley de 749 cm3, qui gagne près de 10 ch à un régime plus élevé (68 ch à 8 750 tr/min) et un petit mètre/kg de couple (6,63 mkg à 4 000 tr/min), par rapport à la 750 Street.

Partie-cycle corrigée

Côté partie-cycle, les nombreuses modifications devraient améliorer le dynamisme de cette machine : l’angle de colonne de direction a été réduit (27 ° au lieu de 32 °), le bras oscillant rallongé, les suspensions raffermies et leur débattement augmenté. La fourche de plus gros diamètre (42 mm) est inversée et les amortisseurs à gaz au débattement augmenté sont équipés de réservoir pour éviter la chauffe.

Même le diamètre des roues a été revu : on découvre une jante de 17 pouces à l’arrière, accueillant un pneu aux dimensions de roadster classique (160/60/17) ; à l’avant, c’est toujours une jante de 17 pouces, mais celle-ci reçoit un second disque de frein équipé d’étriers à 2 pistons juxtaposés.

Leviers en alu

Concernant la finition, Harley a là encore écouté les critiques, notamment au niveaux des commandes. Les leviers sont en aluminium, tout comme les commandes reculées… Celles-ci devraient beaucoup moins frotter, puisque la garde au sol et les possibilités d’inclinaison ont aussi été améliorées.

Côté tarif, la Street Rod est vendue 1 000 euros de plus qu’une 750 Street, soit 8 490 euros, sans coloris spécifique optionnel. On vous dira prochainement si ces améliorations valent bien cette somme, puisque l’essai par Moto Magazine est déjà programmé pour la fin avril. Restez connectés !

Principales modifications

Moteur V-twin 750 cm3 Revolution X « high output » : 18 % de puissance en plus et 8 % de couple supplémentaire.

Nouvelle boite à air, culasses 4 soupapes, arbres à cames, silencieux.

Jantes avant et arrière de 17 pouces

Angle de chasse réduit de 32 ° à 27 °

Fourche inversée de diamètre 43 mm

Amortisseurs à réservoir

Bras oscillant rallongé

Débattement augmenté de 31 %

Angle d’inclinaison augmenté : 37,3 ° et 40 ° à gauche, contre 28,5 ° de chaque côté de la 750 Street

Frein avant à double disque

Hauteur de selle augmentée + 55 mm (765 mm)

Guidon type drag-bar

Leviers de frein et repose-pieds reculés en aluminium