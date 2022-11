Vous avez loupé l’un de nos comparatifs entre l’automne 2021 et l’été 2022 ? A la bonne heure, car ce hors-série les compile tous ! Chacun a été réactualisé en tenant compte des changements de tarifs et de coloris.

Moto Magazine - Hors-série spécial comparatifs 2022 : le sommaire

Hors-série spécial comparatifs 2022 : trails routiers

Triumph Tiger 900 GT Pro, Yamaha Tracer 9 GT, BMW F 900 XR

Les trails routiers ont progressivement remplacé les fameuses "GT". C’est d’ailleurs l’un des marchés les plus porteurs de l’univers moto : tous les constructeurs s’y mettent, ou presque ! Avec ces 3 machines, dont la classification "moyenne cylindrée" fait encore débat, on vous aide à choisir le trail de 900 cm3 le plus adapté à vos besoins.

Hors-série spécial comparatifs 2022 : gros trails

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT, BMW R 1250 GS Adventure, Harley-Davidson Pan America 1250 Special, Suzuki V-Strom 1050 XT

Qui aurait imaginé un jour qu’Harley-Davidson se mette au gros trail avec la Pan America ? La confronter aux stars du marché s’est donc posé comme une évidence... et contre toute attente, le verdict est surprenant ! Moteur, pilotage, confort, duo, freinage, polyvalence... Tout est passé en revue dans un comparatif complet réalisé sur les routes des Hautes-Alpes !

Hors-série spécial comparatifs 2022 : routières

Honda NT1100 DCT, Ducati Multistrada V2 S, Suzuki GSX-S 1000 GT

Parmi les nouveautés 2022, la Honda NT1100 a fait très fort en proposant une "vraie" routière traditionnelle à un tarif contenu. Souvent érigée comme la machine de l’année, elle n’est pourtant pas la seule nouveauté à investir le segment des GT : la Ducati Multistrada V2 S coté trail et la Suzuki GSX-S 1000 GT coté sportive ! C’est l’occasion pour nous de comparer ces 3 motos sur leurs aptitudes routières, avec la Kawasaki Ninja 1000 SX en alternative.

Hors-série spécial comparatifs 2022 : petites sportives

Kawasaki Ninja 650 Sport, Yamaha R7

La nouvelle Yamaha R7 ravive la flamme d’un type de moto qui se fait assez rare aujourd’hui : les petites sportives de moyennes cylindrées. Quelle concurrence en face ? L’Aprilia RS660 bien sûr (citée en alternative dans le comparatif), mais aussi la Kawasaki Ninja 650. C’est d’ailleurs celle-ci qu’on a mesuré à la dernière sportive mid-size de Yamaha, sur route et piste !

Hors-série spécial comparatifs 2022 : gros roadsters

Kawasaki ZH2 SE, Aprilia Tuono V4, Yamaha MT-10, Triumph Speed Triple 1200 RS

Les hyper roadsters, ou l’essence de démesure ? On a comparé les principaux engins du marché (Kawasaki ZH2 SE, Aprilia Tuono V4, Yamaha MT-10, Triumph Speed Triple 1200 RS) et ce, sur toutes les coutures : moteur, freinage, protection, ergonomie, sensations... Un match compliqué tant elles se caractérisent par des motorisations bien différentes de l’une à l’autre !

Hors-série spécial comparatifs 2022 : néo-rétros

Kawasaki Z650 RS, CFMoto CL-X 700 Heritage, Triumph Bonneville T100

Pour rouler "moderne" et "rétro" à la fois, il y a de quoi faire aujourd’hui. Après sa Z900 RS, Kawasaki lance la Z650 RS, tandis que CFMoto gagne du terrain en occident avec un roadster "rétro", motorisé par un bicylindre hérité de la feu Kawasaki ER-6. En face, la Triumph Bonneville T100 tient une place d’honneur chez les aficionados des "modernes-classiques". Une japonaise, une chinoise et une anglaise donc, essayées et comparées de A à Z.

Hors-série spécial comparatifs 2022 : customs

Harley-Davidson Sportster S 1250, Honda CMX 1100 Rebel DCT, Harley Davidson Softail Standard 107

Avec son nouveau Sportster, Harley-Davidson bouleverse les codes avec un "custom-roadster" traduisant le souhait de se renouveler. En face, la Honda CMX 1100 Rebel fait figure d’alternative intéressante. Quant au Softail Standard, on reste dans la pure tradition de Milwaukee. Au final, lequel de ces customs reste le nec ultra pour "cruiser" le nez au vent ?