Les Sport GT n’ont plus trop le vent en poupe ! Progressivement éclipsés par les trails routiers, il ne reste guère plus que la BMW R 1250 RS, la Kawasaki Ninja 1000 SX Tourer et - éventuellement - la dernière Suzuki Hayabusa pour combler ce manque...

Suzuki GSX-S 1000 GT 2022 : une nouvelle Sport GT de référence ?

La Suzuki GSX-S 1000 GT ne ment pas sur la marchandise, puisqu’elle porte visiblement toutes les caractéristiques du segment Sport GT. Alors, est-elle la prochaine star du grand tourisme sportif ou pas ? Réponse en vidéo !