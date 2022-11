Moto Magazine n°392 : le sommaire

Moto Magazine n°392 : toute l’actu moto

Le salon de Milan (EICMA) 2022 sonne l’arrivée d’un festival de nouveautés ! Honda XL750 Transalp, Royal Enfield Super Meteor 650, Suzuki GSX-8S... Quelles sont les nouvelles motos à retenir ? On passe en revue chaque engin dévoilé lors de l’évènement, mais aussi tous les nouveaux équipements moto à venir.

On parle aussi contrôle technique moto, Superbike avec le GMT94, mais aussi mécanique avec le retour du concours "Top Clef" qui aura lieu lors du Salon du 2-roues de Lyon 2023. Afin d’étayer le sujet, on a interviewé Jack Monchanin, organisateur de ce salon majeur pour la moto en France.

Moto Magazine n°392, comparatif roadsters sport : Yamaha MT-09 SP, Kawasaki Z900 SE, Aprilia 660 Tuono Factory

Quel roadster sportif, fun et polyvalent choisir, sans exploser son budget ? On a comparé les motos les plus représentatives du segment, dotées d’une motorisation différente pour chaque : un 3 cylindres avec la Yamaha MT-09, un 4 cylindres avec la Kawasaki Z900 SE et un bicylindre chez l’Aprilia Tuono 660. Nous avons un invité de taille, puisque Julien Toniutti, recordman français sur l’Ile de Man, nous a accompagné pour élire la meilleure machine des 3 !

Moto Magazine n°392, essai : Moto Guzzi V100 Mandello

La tant attendue Moto Guzzi V100 a enfin son essai chez Motomag ! Alors, que vaut cette machine célébrant le centenaire de la marque ? Son moteur V2 de 1042 cm3 à refroidissement liquide est-il sensationnel ? L’équilibre entre roadster et routière est-il tenu ? Les sensations au guidon sont-elles au rendez-vous ? On vous détaille tout sur cette moto qui signe le renouveau de la firme de Mandello !

Moto Magazine n°392, essai : Moto Morini Seiemmezzo STR

Après la surprenante Moto Morini X-Cape 650 (voir notre essai), le constructeur sino-italien rentre sur le segment roadster de plein fouet avec ses deux Seiemmezzo. Axel a essayé la version STR (Roadster) et nous détaille si l’engin, motorisé par le bicylindre Kawasaki de l’ER6 ajusté pour Euro 5, en vaut la chandelle... Avec une telle allure pour 7000 euros en prix de départ, il y a de quoi loucher sur cette moto !

Moto Magazine n°392, essai : Vespa 300 GTS

Modèle mythique, la Vespa nous revient dans une version encore plus moderne et performante pour 2023. Ces améliorations ne fourvoient-elles pas l’héritage de la guêpe italienne ? Et quid des performances et des aspects pratiques du scooter ? Retrouvez le verdict d’Axel, qui a eu l’occasion de l’essayer en région romaine.

Moto Magazine n°392, essai : Festival Femmes et moto

Les 23, 24 et 25 septembre derniers dans les Hautes-Alpes, avait lieu le premier festival moto français féminin. Le programme ? Balades, apprentissage tout-terrain, mécanique, concerts... Une foule d’activités diverses ! Dans son reportage, Maya nous emmène au coeur d’un événement riche en rencontres. Une belle continuité après son premier reportage consacré au road-trip féminin des Auvergnats Riders (voir le Moto Magazine n°388).

Moto Magazine n°392, essai équipements : 9 supports de téléphone au banc d’essai

Qui n’a pas franchement hésité avant de choisir un support smartphone pour son guidon ? Entre une offre vaste et les divers types de fixation (pinces, coques, boitiers), il y a de quoi s’y perdre ! Ce dossier arrive à point nommé pour vous aider à choisir le meilleur support, avec 9 modèles évalués dans toutes les conditions.

Moto Magazine n°392, essai équipements : retour sur la saison 2022 du MotoGP

La saison 2022 de la catégorie reine est sans doute l’une des plus marquantes de ces 10 dernières années. Entre un Fabio qui n’a certes, pas remporté cette édition mais qui a tout donné, le retour de Marc Marquez et la victoire de Francesco Bagnaia, chaque course restera en mémoire ! En attendant l’imminent GP Mag n°7, on dresse le bilan de la saison.