Les Vespa GTS 125 et 300 font partie des scooters les plus vendus du marché. 4 ans après leurs dernières mises à jour, Piaggio leur apporte quelques révisions. De quoi faire de l’oeil aux citadins qui hésitent toujours à franchir le pas !

Piaggio Vespa GTS 125 et 300 HPE 2023 : moteurs optimisés et partie cycle revue

Les monocylindres 4 temps au coeur des scooters italiens sont revus pour 2023. Le 125 i-get (14 ch) reçoit un système Stop & Start favorisant l’économie de carburant, tandis que le 300 HPE atteint désormais 24 ch à 8 250 tr/min, ce qui fait de lui le scooter le plus puissant de l’histoire des Vespa !

Le châssis est lui aussi amélioré, avec des freins plus efficaces et une meilleure suspension avant pour plus de stabilité à haute vitesse. Aussi, la nouvelle selle est annoncée comme plus confortable.

L’autre nouveauté est électronique : les deux Vespa se voient équipés d’un système "Keyless" (sans clé), verrouillant allumage, neiman et selle. Enfin, le compteur LCD de la version GTS Super Tech est échangé contre un nouvel écran TFT couleur.

Le design change peu, et c’est tant mieux ! 14 coloris pourront habiller les scooters. Quant aux tarifs, la Vespa GTS 125 démarre à 6099 euros, tandis que la Vespa GTS 300 HPE s’affiche à partir de 7099 euros. Les modèles 2023 et leurs variantes seront disponibles dès ce mois-ci.