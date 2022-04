Commençons par une bonne nouvelle : le nouveau Honda Dax ST125 sera vendu au même tarif que le Monkey 125, c’est à dire 4249 euros ! Rappelons que ce dernier offre une consommation moindre (1,5 litres aux 100 !). De fait, si l’investissement peut paraître conséquent pour acquérir l’un des "petits 125", ces machines se distinguent par leurs faibles coûts en usage quotidien.

Maintenant, place à l’annonce qui fâche : la hausse des tarifs au catalogue Honda. Elle s’explique par la hausse des coûts de production, de logistique et des matières premières... La plupart des firmes motos ne sont pas épargnées par le fléau.

Catalogue motos et scooters Honda : les tarifs 2022

Globalement, ce sont les motos qui trinquent le plus, avec des hausses entre 100 et 350 euros selon le modèle. Du coté des scooters et 125 cm3, on note aussi des augmentations allant jusqu’à 200 euros. Voici les tarifs qui changent cette année :

Tarifs scooters Honda 2022

Honda Vision 110 : 2649 € (+150€)

Honda PCX 125 : 3449€ (+150€)

Honda SH125 : 3899€ (+50€)

Honda Forza 125 : 5299€ (+50€)

Honda SH 350 : 5949€ (+150€)

Honda Forza 350 : 6299€ (+300€)

Honda ADV 350 : 6349€ (+150€)

Honda Forza 750 : 11999€ (+350€)

Tarifs motos Honda 2022

Motos de 125 cm3

Honda CB125F : 2999€ (+200€)

Honda CB125R : 4899€ (+150€)

Honda Monkey : 4249€ (+100€)

Custom

Honda Rebel 500 : 6999€ (+200€)

Honda CMX 1100 : 10849€ (+350€)

Honda CMX 1100 DCT : 11499€ (+350€)

Roadsters

Honda CB500F : 6799€ (+300€)

Honda CB650R : 8449€ (+200€)

Honda CB1000R : 13349€ (+250€)

Trails

Honda CRF300L : 5999€ (+200€)

Honda CB500X : 7299€ (+300€)

Honda X-ADV DCT : 12599€ (+300€)

Honda NX 750X DCT : 9599€ (+200€)

Honda Africa Twin CRF 1100 : 14349€ (+350€)

Honda Africa Twin CRF 1100 DCT : 15449€ (+350€)

Routières

Honda NT1100 : 14349€ (+350€)

Honda GL1800 DCT : 28249€ (+350€)

Honda GL1800 DCT Touring : 37349€ (+350€)

Supersport

Honda CBR500R : 7349€ (+250€)

Honda CBR650R : 9299€ (+200€)

Honda CBR1000RR : 22399€ (+300€)