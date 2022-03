Le café racer Honda, la Hawk 11, ne sera pas la seule nouveauté à poser ses roues au salon d’Osaka le 19 mars 2022, en témoigne le millésime 2022 du Honda Dax. Oui, vous avez bien lu : la petite moto qui a marqué les années 70 est de retour pour de bon !

Honda "Dax" Monkey 125 cm3

Sans surprise, le Dax est une déclinaison de l’actuel Honda Monkey 125. En dehors d’un look revu, il hérite de la plupart de ses spécificités moteur (9,3 ch et 11 Nm de couple) et de quelques éléments (phare, feu, clignotants, compteur). La nette différence si situe du coté de la transmission, qui passe d’une boite manuelle 5 rapports à une boîte à quatre rapports à embrayage automatique centrifuge. Enfin, contrairement au Monkey et à l’instar du Honda MSX 125, le nouveau Dax sera homologué biplace. Honda annonce un poids TPF de 107 kg pour sa machine.

Si l’on sait déjà qu’il arrivera en Europe cet été, on vous donne rendez-vous le 19 mars prochain pour en savoir plus !