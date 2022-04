Constructeur historique depuis 1898, Norton a eu ses heures de gloire et ses périodes noires. Endettée depuis 2010 suite à sa réapparition en 2007 (emprunts et impôts impayés, ventes confidentielles...), TVS Motor sauve la firme de la banqueroute en 2020 en la rachetant pour 16 millions de livres (18 308 000 euros). Stuart Garner, alors président de Norton, sera ensuite remercié et condamné 2 ans plus tard à 8 mois de prison et 2 ans de sursis. Et pour cause : en vue de maintenir l’entreprise hors de l’eau, des investissements illégaux avaient été engagés en ponctionnant les cotisations des pensions de retraite de ses 227 employés...

Les Norton Atlas Nomad et Ranger 650, deux modèles dont la commercialisation n’a pu avoir lieu

Norton et TVS Motor : la renaissance ?

Avec TVS Motor, la remise sur rails de Norton semble assurée. Tandis que la nouvelle V4SV est officialisée, le géant indien investit plus de 100 millions d’euros dans le plan de relance de la marque. La nouvelle usine de fabrication installée à Solihull (Angleterre) créera plus de 250 emplois. Elle sera au coeur d’une production s’appuyant sur « des techniques artisanales traditionnelles avec des machines modernes pour un niveau élevé et constant ». Aussi, une nouvelle 961 commando et une gamme de motos électriques seraient déjà dans les starting blocks.

Cette annonce fait suite à la visite du premier ministre britannique Boris Johnson en Inde. « Le commerce et les investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde créent de bons emplois et maintiennent les moyens de subsistance dans nos deux pays, a-t-il déclaré. Je suis très heureux que TVS Motor Company ait décidé de rejoindre les légions d’entreprises indiennes investissant au Royaume-Uni, stimulant notre futur secteur de la mobilité et stimulant la croissance économique ».

Tous les voyants semblent au vert pour Norton, et on a hâte d’en savoir plus.