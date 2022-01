On le sait, l’année 2021 n’a pas été rose pour grand monde : Covid, confinements, crise économique, hausse du prix de l’énergie, crise du transport, des containers, des semi-conducteurs. Merci a toi, ami Pangolin !

Or, dans ce contexte morose, on vous a déjà fait quelques articles démontrant que contre toute attente, Ducati avait réalisé une année record, tout comme KTM et BMW. Comme quoi. Et ce n’est pas tout : aux quatre coins de la planète, nombre de marchés s’en sont aussi bien tirés. Petit tour d’horizon...

Ca cartonne, ça cartonne...

Ainsi, même dans des endroits a priori improbables, ça s’est plutôt bien passé l’an dernier. Jugez plutôt :

En Australie, pays quasiment fermé sur lui-même, il s’est vendu 123 530 motos, ce qui représente une hausse de 13,4 % - bon, certes, 43 % de ce volume sont des motos tout-terrain, idéales pour échapper aux crocodiles de brousse...

En Allemagne, l’année 2020 avait déjà été exceptionnelle, avec une hausse de 32 % par rapport à 2019. Dans ce contexte, 2021 a été un poil décevant, avec 197 387, soit une baisse de 9,72 % par rapport à 2020. Mais si l’on prend en référence la dernière année "normale", 2019, 2021 n’est pas si mal...

En Italie, 290 255 motos et scooters ont été vendus, ce qui fait une hausse de 14 % par rapport à 2019 (2020 avait baissé un peu). Sachez toutefois que les scooters représentent 151 153 unités de ce volume global.

En Espagne, le marché a pris 5 % par rapport à 2020 (avec 193 324 unités, une valeur assez similaire à celle de la France), par contre, on se trouve en deçà des valeurs de 2019. Et on n’oublie pas que dans le top 10 des ventes, il y a 8 125 cm3...

En Suisse, on note une hausse de 13 % avec 56 375 motos et scooters vendus. On note que l’an dernier, la loi a permis aux jeunes de 16 ans de rouler sur des 125, en conséquence de quoi le marché de la 125 a grimpé de 19,4 % avec 8480 unités, ce qui est plus que les 8177 motos de grosse cylindrée vendues, le reste du volume étant occupé par des scooters...

En Grande-Bretagne, ce sont 114 371 engins qui ont été vendus, soit une hausse de 9,3 % par rapport à 2020. Une législation incitative a aussi permis de faire grimper la vente de motos et scooters électriques à 5 % de part de marché.

Aux USA, enfin, on note que 467 780 deux roues avaient été vendus en 2019, et que les chiffres définitifs ne sont pas connus pour 2021, mais le dernier comptage faisait état de 780 000 unités, soit la plus forte valeur depuis la crise des supprimes (il y a eu 879 910 engins vendus en 2008, avant que l’économie ne s’écroule).

Bref, ça va pas si mal ; par contre, cette vision du monde, pour être complète, devrait intégrer les valeurs des trois plus grands marchés de la moto, la Chine, l’Inde et l’Indonésie (qui peuvent varier sensiblement d’une année à l’autre, mais qui, à la louche, font respectivement 20 millions, 17 millions et 6 millions d’unités par an). Oui, ça donne le vertige.