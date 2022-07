L’usine d’Ural située à Irbit en Russie n’arrive plus à suivre. Le contexte du conflit russo-ukrainien et ses sanctions sur l’importation de pièces ralentissent l’activité du constructeur russe, jusqu’à rallonger les délais de fabrication et de livraison. La plupart des side-cars Ural étant destinés à l’export, une décision drastique a été prise pour subvenir aux besoins de la firme : un déménagement de sa chaine de production au sein d’un espace de 20 000 m2 dans la ville de à Petropavlosk au Kazakhstan.

Le choix n’est pas anodin, puisque cette ville est à la fois bien placée géographiquement et majoritairement russophone. Ilya Khait, le PDG de la firme, précise que l’occasion permettra de former une dizaine d’ouvriers supplémentaires.

"Nous avons passé 20 ans à nous insérer dans l’économie mondiale", explique Ilya Khait. Ce fut un processus très long, difficile et coûteux de quitter l’usine d’Irbit, qui faisait tout en interne (...) pour devenir plus moderne et acheter les meilleurs composants."

Une fois la production remise sur rails, les importations reprendront au mois de septembre 2022. Reste à savoir si ce déménagement demeurera temporaire ou s’il perdurera...