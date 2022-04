Tandis que la guerre en Ukraine se poursuit depuis le mois de février, Ural est dans l’obligation de revoir son organisation logistique. Dans ce contexte, les difficultés pour importer des composants et exporter mondialement ses machines freinent sa production. De fait, après avoir ralenti l’activité de son usine située à Irbit (ville industrielle dans les montagnes de l’Oural), plusieurs infos ont été communiquées par le constructeur de side-cars russes.

« La situation de la logistique à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie ne s’est pas améliorée. Nous ne sommes toujours pas en mesure d’importer des composants à l’usine, explique Ural. Nos responsables pièces détachées ont accumulé des niveaux de stock pendant un certain temps en réponse à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, et c’est désormais utile. »

Maigre consolation, puisque pour le moment, Ural est forcé de délocaliser l’assemblage de ses side-cars pour répondre aux nombreuses commandes mondiales, actuellement retardées de 6 mois.

« Si vous envisagez de passer une commande d’un side-car Ural, veuillez contacter votre concessionnaire le plus rapidement possible. Lorsque nous recevons des informations sur les commandes, nous pouvons répartir la production en conséquence » ajoute le constructeur.

Dans le même temps, Honda, Yamaha et bien d’autres firmes ont cessé leurs importations vers la Russie.

_

Source : Cycleworld