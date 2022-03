Depuis le 24 février 2022, les troupes militaires russes envahissent l’Ukraine sur ordre du président Vladimir Poutine. Un élan de solidarité a touché le monde : pays occidentaux, personnalités publiques, organisations, mais aussi le secteur privé.

Le constructeur japonais Yamaha fait un don de 700 000 $ d’aide humanitaire au peuple ukrainien. C’est par l’intermédiaire de "Japan Platform", une organisation à but non lucratif japonaise à vocation humanitaire, que se déroule la transaction.

La marque a exprimé "sa plus profonde sympathie à toutes les victimes touchées par cette crise et espère un retour à la paix le plus rapidement possible".

Guerre en Ukraine : Honda, Ducati, Harley-Davidson, Polaris, Suzuki et BMW également mobilisés

Il ne s’agit pas de la seule entreprise à avoir consacré des ressources pour venir en aide à l’Ukraine. Honda a promis d’allouer un million d’euros aux opérations de secours en Ukraine par l’intermédiaire de la Croix-Rouge japonaise.

Aux cotés de Honda, de nombreuses marques se mobilisent également : Ducati, Harley-Davidson, Polaris, Suzuki et BMW font partie des firmes ayant suspendu leurs exportations vers la Russie.

Dans le monde du sport, des événements sont annulés et des équipes affichent des messages de soutien à l’Ukraine. C’est le cas des pilotes en Moto GP, qui ont posé pour leur photo de rentrée avec la bannière « United for peace » (Unis pour la paix) au Qatar.