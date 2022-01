A Pontedera (Italie), siège de Vespa, on est très content d’annoncer en ce début d’année 2022 que la marque italienne a été valorisée à 906 millions d’euros.

Bel anniversaire

Et c’est un joyeux cadeau d’anniversaire, car comme nous l’avions célébré dans cette vidéo, Vespa a fêté ses 75 ans l’année dernière. De quoi revenir sur une histoire riche, qui a vu la production de plus de 19 millions d’exemplaires de la clélèbre "guêpe", et qui, l’an dernier, a lancé une nouvelle collaboration avec Christian Dior et Justin Bieber. Bon, ça, on s’en fout un peu, en fait !

Mais bon : Vespa vaut (vaudrait...) 906 millions d’euros. Vous avez le cash ?