2021, une année horrible ? Pas pour tout le monde, elle a même été terrible pour certains et l’industrie européenne de la moto semble avoir réussi à se sortir d’un contexte pourtant objectivement difficile. Ainsi, et de la même manière que Ducati a signé une année record, avec plus de 59 000 motos fabriquées, BMW et KTM ont eux aussi explosé tous les compteurs.

Une production en forte hausse

KTM avait produit 270 407 motos en 2020 ; ils font encore plus fort en 2021 avec une hausse de 23 %, ce qui porte la production à 332 881 machines ! KTM ne rentre pas trop dans le détails de sa production ; on sera content d’apprendre que l’Europe a absorbé 120 000 motos du groupe, les 210 000 autres ayant été vendues dans le reste du monde.

Même topo, ou presque, chez BMW : l’Allemand avait produit 169 272 motos en 2020, l’année 2021 permet d’enregistrer une hausse de 14,8 %, ce qui monte les compteurs à 194 261 motos. On ne sera pas (trop) surpris d’apprendre que 60 000 de ces motos ont été des R 1250 GS !

Allez, lamentons-nous une fois de plus sur la disparition de l’industrie moto française...