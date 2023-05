Voici un nouvel acronyme dont il va falloir se souvenir : HySE. Autrement dit Hydrogen Small mobility & Engine technology (Hydrogène petite mobilité et technologies moteur), une association créée par les quatre grands constructeurs japonais afin de mener des recherches pour « le développement de moteurs à hydrogène pour les petites mobilités ».

Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha viennent très officiellement de recevoir pour cela l’agrément officiel ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

Leur but, en ces temps de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, est de « réaliser une société décarbonée ». Pour cela, ils annoncent vouloir mettre en place « une stratégie à voies multiples pour résoudre divers problèmes dans le secteur de la mobilité […], plutôt que de se concentrer sur une seule source d’énergie ». Dans ce contexte, précise le communiqué diffusé à l’occasion de la création de HySE, « la recherche et le développement visant à commercialiser la mobilité avec des moteurs alimentés par de l’hydrogène, considéré comme une source d’énergie de nouvelle génération, prennent de l’ampleur ».



Le prototype d’une Kawasaki à hydrogène dévoilé lors du Salon de Milan 2022. L’annonce faite par les quatre constructeurs japonais concerne pour l’instant des motos beaucoup plus petites. (Kawasaki)

D’importants défis

Le souci est que l’hydrogène et, surtout, son utilisation, posent d’importants défis techniques, « notamment une vitesse rapide et une grande zone d’allumage, qui entraînent souvent une combustion instable, et la capacité limitée du réservoir de carburant en cas d’utilisation dans [les petits] véhicules ». Concrètemet, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha s’engagent « à mener une recherche fondamentale, capitalisant sur leur richesse d’expertise et de technologies dans le développement de moteurs à essence, et visent à travailler ensemble avec pour mission commune d’établir une norme de conception pour les moteurs à hydrogène dédiés à la petite mobilité, mais de faire progresser les efforts de recherche fondamentale dans ce domaine ».

Les principaux axes de travail

Chacun des quatre constructeurs japonais a un rôle précis au sein de HySE :

Recherche sur les moteurs à hydrogène :

Honda : recherche sur le développement basé sur des modèles de moteurs

Suzuki : études élémentaires sur la fonctionnalité, les performances et la fiabilité de ces moteurs

Yamaha et Kawasaki : recherches pratiques utilisant de vrais moteurs à hydrogène sur ces mêmes fonctionnalités, performances et fiabilité

Études de sytèmes de ravitaillement en hydrogène et de réservoir d’hydrogène (Yamaha)

Étude de système d’alimentation en carburant (Kawasaki)

Enfin, notez que l’association, présidée par le directeur général du centre de recherche et de développement technique de Yamaha Motor Co., est soutenue par Toyota Motor Corporation et Kawasaki Heavy Industries.