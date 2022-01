Containers impossibles à trouver, crise des semi-conducteurs, ports saturés : l’année a été compliquée pour les industriels et les logisticiens ! Malgré cela, et malgré des problèmes cuisants de stock pour certaines marques, le marché du deux et trois roues motorisé a progressé de 7,22 % en 2021, par rapport à 2020, avec 210 518 immatriculations. Les motos représentent 194 552 unités (en hausse de 9,19 %), les tricycles et quadricycles à moteur en ajoutent 15 966 (en baisse de 12,11 %).

Honda numéro 1

Honda a repris sa place de numéro 1 du marché français, devant Yamaha, qui a certes plus souffert de problèmes de stock. L’écart entre les deux géants n’est cependant que d’à peine plus de 1000 unités, autant dire que cela reste serré. BMW est en troisième position et dépasse pour la première fois les 20000 unités vendues en une année sur le marché français. Suivent Kawasaki, Triumph (belle perf’ de la 660 Trident, qui permet à la marque anglaise de scorer un + 21 %), KTM, Piaggio, Harley-Davidson (- 14 %), Suzuki (- 24 %), Royal Enfield (+ 24 %) et Ducati.

L’industrie chinoise, sur-représentée dans certains médias, tisse sa toile mais le raz de marée annoncé est encore loin : il s’est immatriculé en France en 2021 408 CFMoto, 820 Voge, 1435 Zontes et 1973 Benelli. Mash reste le chef de bande avec 2829 unités. Quelques marques improbables prennent un vrai bouillon : 7 Nipponia (sic), 15 Doohan (re-sic), 19 Golden Lion (re-re-sic), 44 Tilgreen et 105 Yamasaki (gasp !).

Côté side-car, Ural s’est fait dépasser par Chang Jiang : 53 unités contre 123.

Pour l’anecdote, on notera que 6 Brough Superior ont été immatriculées en France, et on n’a pas trouvé la trace d’une Midual.

1 Honda 35 202 (+29,98%)

2 Yamaha 34 132 (-0,16%)

3 BMW 20 333 (+12,46%)

4 Kawasaki 13 008 (-7,24%)

5 Piaggio 12 999 (-14,77%)

6 Triumph 10 087 (+21,50%)

7 KTM 9 837 (+6,05%)

8 Harley-Davidson 5 661 (-14,41%)

9 Suzuki 5007 (-24,60%)

10 Royal Enfield 4 440 (+24,51%)

11 Ducati 4 387 (+13,71%)

12 Kymco 3 551 (-19,19%)

13 Peugeot 3 482 (+23,83%)

14 Mash 2 830 (+1,36%)

15 Indian 2 353 (+22,30%)

16 Aprilia 2 298 (+24,42%)

17 Sym 2 260 (-17,97%)

18 Husqvarna 2 231 (+8,78%)

19 Orcal 2 224 (+0,41%)

20 Benelli 1 973 (+23,16%)

21 Moto Guzzi 1 968 (+15,76%)

22 Can Am 1 893 (+27,39%)

23 Beta 1 892 (+29,50%)

24 CF Moto 1 787 (-1,71%)

25 Keeway 1 590 (+37,19%)

26 Brixton 1 547 (+56,58%)

27 Zontes 1 435 (–)

28 Sherco 1 322 (+9,80%)

29 Fantic Motor 1 246 (+90,23%)

30 Masai 1 110 (+23,33%)

31 Hyosung 1 049 (+41,95%)

32 Bullit 1 005 (+25,47%)

33 Super Soco 927 (+34,74%)

34 Voge 820 (—)

35 Gas Gas 728 (—)

36 Arcueil Motorcycles (—)

37 Mondial 546 (-38,72%)

38 Magpower 525 (+3,55%)

39 Silence 498 (–)

40 Rieju 491 (+50,15%)

41 Polaris 478 (-32,20%)

42 Niu 413 (+57,63%)

43 MV Agusta 390 (+13,37%)

44 SWM 357 (-24,68%)

45 Efun 351 (+37,11%)

46 Linhai 335 (-48,62%)

47 Zero Motorcycle 295 (+4,61%)

48 Archive Motorcycles 233 (-73,28%)

49 Motron Motorcycles 231 (—)

50 Sky Team 226 (+5,12%)



MT-07 et Forza toujours en tête de gondole

Avec 6415 unités vendues, le Honda Forza 125 est le leader du marché français, devant la Yamaha MT-07, en hausse de 29 % avec 6019 exemplaires vendus. Yamaha assure les troisième et quatrième places avec le Xmax 125 et le Tmax 560. On notera l’incroyable performance de BMW qui, avec le cumul des R 1250 GS et Adventure, dépasse les 7000 unités : en fait, si ces deux versions étaient regroupées sous une même dénomination, ce serait elle la star du marché français.

Toutes les nouveautés 2020 n’ont pas connu le même succès : notons donc que

Aprilia a vendu plus de 1100 660 (Tuono & RS), pas mal...

Le Honda Forza 750 (1921 ex) n’a pas réussi à déloger le Tmax. Mission impossible ?

1100 exemplaires de la Ducati Multistrada V4, c’est beau !

730 Triumph Speed Triple RS, joli score pour un gros roadster ; idem pour Suzuki avec 775 GSX-S 1000, et BMW avec 714 S 1000 R.

la Suzuki Hayabusa a été rapidement en rupture de stock, les 403 exemplaires sont vite partis. Question : une fois que les archi-fans du modèle l’ont eu, quelle performance va-t-elle faire l’an prochain ?

Harley-Davidson visait entre 800 et 900 Pan America, ils en ont fait 692.

Le Sportster 1250 S, certes arrivé en cours de saison, a été vendu à 291 exemplaires. On est loin des scores de la précédente génération.

Avec 804 exemplaires vendus, la Royal Enfield 350 Meteor a bien marché. Prudent, l’importateur en avait prévu 300 au début, avant d’en commander de nombreuses autres !