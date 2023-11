Honda CBR500R 2024

Un look plus affiné, plus affirmé : c’est ainsi que la déclinaison « sportive » de la nouvelle CB500 Hornet, la CBR500R, se présente pour 2024.

Comme sur sa déclinaison naked, les modifications restent minimes : nouveau tableau de bord connecté TFT couleur de 5 pouces, feux à LEDs inspirés de sa grande sœur, la CBR1000RR-R, elle embarque en plus un contrôle de traction pour canaliser la fougue de ses 47 chevaux.

Lancée en 2016, relookée en 2020, équipée d’une solide fourche Showa SFF-BP en 2022, la CBR500R n’avait besoin d’évoluer qu’à la marge.

Tiens, tant qu’à avoir rebaptisé la CB500X en « NX500 » et la CB500F en « Hornet 500 », ils auraient pu changer le nom de cette CBR500R en « Fireblade 500 ». Mais ça aurait été too much, non ?

Honda CBR500R 2024 : fiche technique

Moteur : 2 cylindres en ligne à refroidissement liquide 471 cm3, 47,5 ch, 43 Nm

Réservoir : 17,1 litres

Poids : 191 kg

Hauteur de selle : 785 mm

Prix : environ 7500 € (estimation MM)

Honda CBR600RR 2024

Est-ce le retour (tout aussi étonnant) de la Kawasaki ZX-6R qui pousse Honda à nous remettre sur le marché sa CBR600RR, une machine sympathique mais qui avait disparu depuis 2017, puisqu’elle ne passait pas la norme Euro 4… En même temps, l’arrivée de « petites » sportives façon Aprilia RS 457 ou Yamaha R7 peut convaincre une nouvelle génération de motards de passer à l’étape supérieure… sans pour autant aller sur une 1000.

Dès lors, ces 600 à quatre cylindres sont convaincantes, par le mix qu’elles proposent entre une puissance « maîtrisable » et un châssis affûté. Et puis il y a ce plaisir, à l’ancienne, qui oblige à aller prendre des tours, beaucoup de tours ! 14250, en l’occurrence, régime auquel les 121 chevaux sont délivrés.

Honda a sérieusement remis à jour le package existant : accélérateur by-wire, électronique complète (9 niveaux de contrôle de traction, IMU à six axes, trois modes de conduite, shifter de série, le tout géré via un tableau de bord TFT couleur), voilà qui redynamise la CBR600RR que l’on connaissait, dépourvue de tout artifice. Y compris aérodynamique : ce ne sera plus le cas, la nouvelle se dote également d’ailerons sur l’avant du carénage. Indispensable !

Honda CBR600RR 2024 : fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 599 cm3, 121 ch, 63 Nm

Réservoir : 18 litres

Poids : 193 kg

Hauteur de selle : 820 mm

Prix : environ 13000 € (estimation MM)

Honda CBR650R 2024

E-Clutch : c’est la vraie nouveauté de cette CBR650R qui, sinon, adopte également une partie des évolutions vues sur le reste de la gamme (notamment le tableau de bord connecté TFT couleur de 5 pouces) ainsi qu’une face avant redessinée. Le quatre cylindres ne change pas : avec ses 95 chevaux, il reste compatible A2.

Le fait nouveau est donc ce que Honda appelle le E-Clutch, un embrayage qui permet de changer de rapport sans se servir du levier, tout comme de démarrer ou de s’arrêter sans caler ; le système E-Clutch rajoute deux kilos au poids.

On peut bien entendu utiliser le levier d’embrayage si l’on en a envie. Honda présente cela comme une première mondiale : en réalité, le système d’embrayage centrifuge nous semble très proche de celui de l’équipementier Recluse, qui propose des kits pour les motos de tout-terrain, et qui est monté sur les MV Agusta 800 SCS.

Honda CBR650R 2024 : fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 649 cm3, 95,1 ch, 63 Nm

Réservoir : 15,4 litres

Poids : 209 / 211 kg

Hauteur de selle : 810 mm

Prix : environ 9500 € (estimation MM)

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024

Le fleuron de la gamme sportive Honda évolue sensiblement avec des améliorations qui portent autant sur la mécanique que sur le châssis. Un travail a été mené sur les culasses, taux de compression, ressorts de soupapes ; les bielles sont plus légères et les rapports de boîte ont été revus (et raccourcis, ce qui n’était pas du luxe : la CBR1000RR-R prenait en effet 299 km/h… en quatrième !).

Si les valeurs ne changent pas, Honda promet une meilleure disponibilité de la puissance à tous les régimes. Côté partie-cycle, Honda a fait appel à la dernière génération de freins Brembo Stylema tandis que les ailerons réduisent de 10 % l’effort à faire pour mettre la moto sur l’angle.

Côté électronique, un nouveau mode de conduite « Race » fait son apparition. La CBR nous semble ainsi plus affûtée que jamais ! D’autant que 300 exemplaires d’une version Carbon Edition (plus légère d’un kilo) sera également disponible.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 : fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 999 cm3, 217 ch, 113 Nm

Réservoir : 16,5 litres

Poids : 200 kg

Hauteur de selle : 830 mm

Prix : environ 27000 € (estimation MM)