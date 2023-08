Très appréciée des amateurs de sportives mid-size, la CBR600RR (souvenez-vous de la superbe PC37 !) a hélas fini sa carrière chez nous en 2017, normes antipollution Euro 5 obligent. A l’instar de la Kawasaki ZX-6R 636, le prochain millésime pourrait revenir poser ses roues dans nos contrées. Et pour cause : dévoilée lors des 8h de Suzuka, la nouvelle CBR600RR 2024 passe désormais les dernières normes européenne en vigueur... En voilà une bonne nouvelle ! Suzuki et sa GSX-R 750 suivra-t-il le mouvement ?

Si aucun détail technique n’a encore été communiqué par Honda, on peut déjà constater l’apparition d’un échappement revu, d’un quickshifter de série et de nombreux agréments électroniques pour briller sur piste.

Elle sera proposée en deux coloris : tricolore rouge / blanc / bleu cher à Honda et noir "full back". Du reste, il faudra s’armer de patience, car rien n’est encore acté... Peut-être la verrons-nous lors d’une présentation officielle à l’EICMA 2023 ?