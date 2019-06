À la toute fin 1995, à Issoire en Auvergne, Jacques Gardette crée Voxan dans une démarche à la fois passionnelle et rationnelle. Passionnelle, parce que ce projet répond au profond attachement de l’homme à la moto. Et rationnelle, car Voxan entend répondre à un besoin précis de cette clientèle de « connaisseurs » en lui proposant un châssis exceptionnel associé à un bicylindre en V à 72°, novateur et performant.

La belle équipe

Pour ce faire, Jacques Gardette s’est entouré d’Alain Chevallier, technicien émérite qui s’est concentré sur la partie cycle et de la société Sodemo basée à Magny-Cours pour la conception du moteur. Le premier prototype roulant Voxan a été présenté au milieu de l’année 1997. Cet ensemble châssis multifonction et moteur paramétrable a donné naissance à dix modèles différents, du Roadster, commercialisé en 1999 jusqu’à la VX10, apparue en 2008.

Guest Star à Moto Légende

Tout au long de ce week-end, le Voxan Club de France (VCF) a profité de sa présence aux Coupes Moto Légende pour présenter l’ensemble de la gamme à un public venu en nombre admirer ces belles mécaniques françaises. Aux motos de tourisme s’ajoutaient quelques unes de compétition, aussi bien sur piste avec un des prototypes engagés au 24H du Mans ou en course sur route avec la #87 qui a couru le TT en 2005. Elles côtoyaient un Café Racer ayant couru à Pikes Peak (où s’est illustré un autre Français) avec, à son guidon, Fabrice Miguet, alias Le Mig, décédé l’an passé à l’Ulster GP. Un autre Café Racer proto est engagé, lui, au « Cemetery Circuit » les 14 et 15 décembre 2019, en Nouvelle-Zélande. C’est un projet soutenu par le VCF, mais initié par le regretté pilote de la marque qui souhaitait engager une Voxan en course sur chaque continent.

Des motos et des hommes

Si les machines étaient les stars de l’exposition, il ne faut pas non plus oublier les hommes qui en ont fait une légende. À l’instar de Jacques Gardette, créateur de la marque, manifestement ravi par la qualité de l’exposition, l’engouement des propriétaires pour ses motos et l’intérêt du public ou de Sacha Lakic. Le designer du Roadster, de la Black Magic et de la Charade a passé un bon moment parmi les Voxanistes, disponible et souriant, dédicaçant motos ou casquettes. Marie-Claude Chevallier a également tenu a être présente parmi toutes ces Voxan dans lesquelles Alain son mari a mis le meilleur de lui-même. La famille Chevallier avait prêté le Roadster personnel d’Alain pour l’événement, celui là même qui avait été présenté en 1999 à Jacques Chirac, alors président de la République.

La compet

À noter que c’est en rallye routier que la marque a le plus brillé, obtenant même le titre de champion du monde IRC en 2009 avec Thierry Sol sur VX10. Quelques-uns des pilotes de vitesse ou de rallyes n’ont pas boudé leur plaisir en passant par le stand des Coupes Moto Légende. Citons Emmanuel Arnould, Christophe Boudier, Bruno Destoop ou Davy Gambino qui ont porté haut les couleurs de la marque.

Le mot de la fin

Le président du Voxan Club de France, Patrice « Enzo » Brunet, voit l’avenir du club avec confiance. Outre la forte mobilisation des adhérents pour mettre en avant la marque disparue en 2010, c’est maintenant une organisation institutionnelle avec la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) qui reconnait déjà la « collectionabilité » des Voxan comme en témoigne l’engouement des motards eux-mêmes dont le vif intérêt pour la marque auvergnate ne se dément pas. La Fédération a tenu à récompenser la haute tenue du stand par l’attribution d’une coupe en attendant impatiemment les 20 ans du Cafe Racer l’année prochaine !

Si j’avais su...

Une centaine d’adhérents du VCF étaient présents et beaucoup souhaitaient participer, à la mi-journée du samedi, à ce qui serait le clou du spectacle organisé pour ce 20e anniversaire : une magnifique parade de 80 motocyclettes Voxan sur la piste de Dijon-Prenois.

Ah, si tous ceux qui souhaitent en acquérir une aujourd’hui en avait acheté une quand la marque était encore vivante...