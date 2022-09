Pour les passionnés de moto et de grands espaces, l’Alpes Aventure Motofestival est un salon en plein air qui réunit tout ce qui tourne autour du voyage à moto : des agences de voyage, des équipementiers, des constructeurs (stands, essais routiers et balades)... le tout dans un cadre majestueux. Les baroudeurs ont l’embarras du choix pour dérouiller leurs roues, car la région de Barcelonnette regorge de lacs, de forts militaire, de cols, de pistes et de belles routes.

Dans le parc de la Sapinière au centre de Barcelonnette, 75 exposants étaient présents cette année. Des centres d’essais se situaient périphérie

Le mini-village Autrichien

CFMOTO présente sa 800 prête à voyager

Départ d’un essai Suzuki. Pendant 3 jours, plusieurs marques vous proposent des petites virées en groupe

Des essais routiers mais statiques également ! C’est le moment de la photo...

L’entrée du salon, en plein air, à deux pas des commerces

La région regorge de routes et de pistes idéales pour la moto

Cime de la Bonette, route goudronnée qui atteint 2 802 mètres d’altitude, ce qui en fait la plus haute de France

La montée du col d’Allos (2240m) : on y croise en majorité des trails mais pas que, car ce Motofestival attire aussi les customs, GT, sportives etc...

Rendez vous en septembre 2023 pour la prochaine édition !