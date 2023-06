L’association des Motards Solidaires a créé de toutes pièces le Sou’Pape Festival en 2019, mais le covid leur a mis quelques bâtons dans les roues lors des précédentes éditions, avec des incertitudes et des reports... mais l’évènement existe toujours bel et bien !

Les concessionnaires avaient amené leurs moto mais aussi quelques belles préparations

Le festival, c’est 120 bénévoles (dont 80 adhérents), 130 exposants venus de toute la France dans des domaines variés qui allaient du préparateur mécanique aux accessoiristes et artisans, en passant par la sécurité routière et bien entendu la FFMC et la Mutuelle des Motards. Il fallait bien ça pour régaler les 8000 personnes venues sur ces 2 jours.

Avec la Mutuelle des Motards, la FFMC était présente pour informer les motards sur leurs prochaines actions

La fameuse sphère de la mort

Pour les animations, Infernal Varanne avait intégré une sphère au milieu du hall des concessionnaires et le numéro 1 mondial de la sphère de la mort faisait frissonner petits et grands. Dehors, un concours de runs sur 100m était ouvert pour les motards voulant s’affronter devant de nombreux spectateurs, ainsi qu’un concours de bruit pour ceux qui aiment enlever leur db killer.

Blade Rider montre que le limbo en moto est possible mais pas simple

Comme les années précédentes, l’association Stunt Connection était là : Loulou, Raibek et Blade ont fait frissonner petits et grands avec leurs figures en défiant la gravité avec leurs engins, allant jusqu’à faire un petit concours de "limbo" avec leurs machines.

2 roues au sol et 2 mains sur le guidon, c’est trop facile pour loulou et blade

De 17 heure à minuit, il y avait les concerts des Sisters, White Rabbits et Octopus. Il y avait aussi le Grand Prix d’Italie, sur le circuit du Mugello diffusé sur un écran géant. Un pilote roulant avec le numéro 5 habite à quelques kilomètres d’Avignon et s’il a échoué au pied du podium le samedi, il l’a atteint le dimanche pour la plus grande joie des motards présents !

Au détour d’un allée ou sur les animations, les pompom girls faisaient grimper la température

A peine remis de leurs émotions, les bénévoles sont déjà à l’oeuvre pour monter une édition 2024 encore plus forte. La date devrait être dévoilée sous peu.