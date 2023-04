Après l’Aveyron en 2022, l’ASF Occitanie a donné rendez-vous en 2023 dans la superbe base de loisir de Montaigu de Quercy (près de Montcuq). Au passage, on peut souligner le formidable accueil de l’équipe et de sa disponibilité, mais aussi la météo pour parfaire ce week-end : soleil, douceur et sans vent...

Samedi :

Les Auvergnats en pleine installation de leur tente de toit, le tout tracté par la BM.

Le temps de s’installer, de retrouver les copains et de faire connaissance avec les nouveaux, visite du typique village. Avec cela, la journée est déjà allègrement passée.

Dimanche :

Départ de la balade dominicale.

Visite du château de Bonaguil pour certains et visite des bistros pour d’autres.

Départ 10H pour une balade d’une centaine de kilomètres qui nous emmènera au château de Bonaguil suivi d’une dégustation directement chez le producteur du "Quercy des îles", sans oublier la visite de Montcuq.

Visite et dégustation guidée par la patronne du "Quercy des îles"

Lundi :

Les molosses s’en donnent à coeur joie.

Voila venu le temps des adieux mais que pour quelques semaines, car d’autres rassemblements sont déjà programmés. Encore merci aux équipes de "Montaigu plage82" et à l’ASF Occitanie.

