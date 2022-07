Du 14 au 17 juillet 2022, sur le site majestueux des stations de ski de Morzine-Avoriaz, le HOG et le Morz N’ Alp Club avec le soutien d’HD France organisaient les Harley Days. Les vallées du Chablais Savoyard ont résonné au son du Big Twin Americain.

Chaque journée avait son lot d’animations diverses, avec des show bikes et des balades de plus de 100 kms agrémentées de visites et repas.

Dans le centre de Morzine, les commerçants sont au diapason

Un village d’exposants regroupait équipementiers, tatoueurs, barber shop, expositions de motos et spectacles à divers endroits de la station avec pas moins de six concerts.

Sur la grande scène : Status Quo, Break Free (tribute Queen), Knuckle Head, Laura Cox, Manu Lanvin

En effet, sur la grande scène centrale, on pouvait assister aux représentations de Status Quo, de Break Free (tribute Queen), de Knuckle Head, de Laura Cox, et de Manu Lanvin et son père Gérard.

Une lady et son compagnon de route

Les essais motos n’étaient pas en reste, avec le Freedom Tour d’Harley-Davidson et les balades off road en Pan America. A Avoriaz se tenait une rétrospective Harley, sans oublier la grande parade du samedi où quelques milliers de motos ont défilé sur les 19 kms reliant Avoriaz et Morzine.

Des préparateurs exposent leurs créations

Morzine-Avoriaz une commune à deux stations

Avoriaz, qui ouvre exceptionnellement ses portes aux Harley

Morzine est une petite ville de sports d’hiver au nord des Alpes, a quelques encablures du lac Léman. Qunat à Avoriaz, elle a vu le jour dans les années 60 a l’initiative de Jean Vuarnet, Jacques Labro et Gérard Brémont. Une station innovante pour l’époque, interdite aux véhicules, sauf aux Harley-Davidson lors des Harley Days !

Dans un rayon de trente kilomètres, le son du twin est omniprésent, que du bonheur

Comme a l’accoutumée, tous les ingrédients pour la réussite des festivités étaient bien présents lors de cette édition 2022.

Page Facebook des Harley Days de Morzine-Avoriaz