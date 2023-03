Pour la deuxième édition, Philippe (l’organisateur) a placé la barre haute. Ancien paysan et rôtisseur de poulet sur les marchés, il a su recevoir ses convives. Tous les ingrédients étaient présents : bonne météo, bois pour les divers feux de camps a gogo... D’ailleurs tout était à gogo : soupe et café à volonté ! Tous les produits sont locaux (à moins de 8 km) et généreux dans les rations : poulet, méchoui, frites maisons (dont les participants ont mis la main à l’épluchage), gâteaux au feu de bois, crêpes au petit déjeuner... le tout sous fond de blues et de rock en live ! A retenir du week end : convivialité et bonne table.

Mini caravane artisanale pour un habitué des Hivernales.

Yann de Valence d’Agen, équipé pour le grand froid, Ural, remorque, tipi et poêle à bois.

Encore bravo à Philippe pour sa générosité, son investissement à 200%, il sait accueillir... Ainsi qu’à sa famille et amis.

Philippe (l’organisateur) soigne ses convives : crêpes au petit déjeuner.

A l’année prochaine sans hésiter, les 23/24/25 février 2024 !