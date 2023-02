C’est Thierry Sabine, attaché de communication à la mairie du Touquet-Paris-Plage, qui a l’idée en 1975 de transposer en France les courses d’enduro de masse très populaires aux États-Unis. La première édition, le 16 février 1975, baptisée Enduro des Sables rassemble 286 concurrents.

Le public était au rendez-vous : 600 000 personnes sur les 3 jours de courses et d’animations

Ce jeudi, c’est veillée d’armes avant la course de l’Enduropale Vintage programmée le lendemain à 14h30 (1 heure de course). À la salle des Quatre saisons, vérification technique des machines et distribution des dossards.

Le parc ravitaillement : l’attente de son pilote est longue

Michel Aubry reçoit un pilote de quad qui veut passer au contrôle sa machine. Il repartira bredouille. L’oubli à l’inscription de la déclaration d’hébergement malgré les relances, l’exclue de la compétition. Le règlement c’est le règlement. Fin de la partie.

Michel Aubry instigateur et organisateur de l’épreuve vintage depuis 2015

Michel Aubry, c’est l’âme de l’Enduropale Vintage. Il en est l’organisateur depuis 2015. A l’époque, il suggère au directeur de l’Enduropale à l’occasion du 40e anniversaire, d’ « organiser une course pour faire venir les anciens, les vétérans ». C’est le succès immédiat. 100 inscrits cette première année. En 2023, il a fallu rouvrir les inscriptions pour une centaine d’inscriptions supplémentaires, les 600 premières ayant été prises dans un temps record. D’ailleurs, « pour l’épreuve reine de l’Enduropale, les 1300 places sont parties en 1 heure 1min ! » précise-t-il.

Un circuit dessiné sur la plage pour assurer le spectacle

Cette course Vintage ouverte aux motos d’avant 1996, ne rentre pas dans le règlement fédéral, impossible à vérifier les équipements des motos dans le temps imparti . C’est donc une épreuve régionale et non pas nationale, avec une seule manche d’une heure. « Les VIP sont là, venus pour se faire plaisir » mais aussi pour la gagne. 6,7 km de parcours sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage empruntant la partie Nord du parcours de l’Enduropale.

Un vrai succès populaire

Sur la ligne de départ, ils sont 672... et pas que des VIP ! On dénombre un grand nombre de "poireaux", purs amateurs qui veulent se faire plaisir et qui, pour certains, n’ont jamais roulé sur le sable. 239 d’entre eux sont non classés, ou auront carrément abandonné sur casse.

Le tunnel et la boucle : tout pour le spectacle

On retiendra qu’Adrien Van Beveren, vainqueur 2014, 2015 et 2016, incertain 3 jours avant l’épreuve, remporte cette épreuve (9 tours) sur sa Honda 500 et que Lamiche, 66 ans, animateur vedette chaque dimanche sur le Campus Lille de l’émission Kiqincouptétoupal, est « finisher », 433e, dernier concurrent classé à avoir bouclé le tour.

Lamiche sur la ligne d’arrivée, épuisé, mais heureux d’en avoir été

Pas mal avec une moto KTM de 40 ans, préparée quelques jours auparavant qui ne lui avaient pas laissé le temps de rouler sur le sable pour s’entraîner. Une victoire personnelle… et familiale, puis qu’il franchit la ligne d’arrivée juste après son fils Nolan, 25 ans, qui termine 416e en 2 tours.