Les Kiqincoup font vivre l’esprit motard en Hauts de France et bien au-delà

Il est sorti et ça se fête ! L’incontournable et attendu calendrier des moto-clubs et des événements motocyclistes de l’année, réalisé par l’équipe de choc de Kiqincoup, a cartonné. Le lancement a eu lieu ce samedi 14 janvier au village moto de Seclin dans le désormais bien connu Trianon, ce « Magic Mirror » de bois et de tentures rouges qui lui donnent une atmosphère si particulière. Ambiance motarde et musicale donc, pour découvrir le calendrier nouveau.

Il y avait affluence ce samedi au Trianon pour la sortie officielle du calendrier K1C

Fred, un artiste mis à l’honneur

K1C - Les Kiqincoup Tétoupal, c’est aussi une radio sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM, également disponible sur http://k1c.free.fr et sur www.campuslille.com

Le calendrier K1C est distribué par la fine équipe de « diffuseurs » dans les bonnes enseignes du Nord de la France et de la zone frontalière de la Belgique. Vous y trouverez tout ce qui concerne les événements sportifs et associatifs en Hauts de France et bien au-delà, mais aussi une partie rédactionnelle pour présenter un événement particulier, ou un portrait de ceux qui vivent leur passion et la font partager. Fidèle parmi les fidèles, Fred, l’illustrateur, a sorti sa plus belle palette pour trousser les motos des Kiqincoup et de leurs amis, qu’on reconnaît au premier coup d’oeil. En page 3, il explique le processus créatif de ses dessins humoristiques qui font toujours mouche : ah, la mère Noël ! Assurément, la mascotte du calendar K1C… N’hésitez pas à faire appel à cette « mine de talents ».

Une bonne partie de l’équipe de Kiqincoup

Enfin, rappelons que ce calendrier est gratuit grâce aux annonceurs, professionnels ou moto-clubs de la région. Vous le trouverez dans tous les principaux lieux fréquentés par les motards et peut-être le retrouverez-vous quelque part en France au détour d’une balade dans un bouclard ou un point d’étape moto.

Sans attendre, vous pouvez déjà télécharger la version pdf du calendrier disponible sur le site de Kiqincoup.