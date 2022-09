L’édition 2022 de l’Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette (04) les 09, 10 et 11 septembre derniers a fêté de nouveau l’aventure et le voyage à moto ! Axel, Philippe et Fred nous offrent un tour d’horizon d’un salon pas comme les autres.

Alpes Aventure Motofestival : l’évènement majeur de l’aventure à moto en France

Constructeurs, équipementiers, stages tout-terrain, visites de la région et balades... Jean-Pierre Bonato, organisateur de l’évenement a réussi son pari d’implanter un village moto au coeur de la commune de Barcelonnette, dans la Vallée de l’Ubaye (Provence-Alpes-Côte d’Azur). On vous fait découvrir toutes les caractéristiques du salon en vidéo, avec de nombreuses rencontres ! Bon visionnage !

Chapitre 1 : Présentation de l’Alpes Aventure Motofestival