Organisée par le comité des fêtes et les associations CAIMAN et KIQINCOUP TÉTOUPAL, la journée de dimanche était placée sous le signe de la mobilité à l’ancienne à Bollezeele (59). Voitures et motos anciennes avaient investi la place du village, avec bien d’autres animations pour le plus grand plaisir de toute la famille : balade, bourse de pièces, concert, concours de la plus belle machine…

Une large place dédiée à la moto de route...

Les motos françaises étaient à l’honneur avec la dynamique équipe locale emmenée par Jean-Michel

Du côté des motos, le stand Voxan présentait de nombreuses machines dont une exceptionnelle VX10 au parcours atypique. Vendue en lot au démantèlement de l’usine en 2010, elle n’a obtenu son homologation qu’en 2013. Jean-Michel s’en est porté acquéreur en 2019 auprès de son propriétaire du 33 (Gironde). La moto n’avait que 33 km !

Les Voxan continuent de rouler grâce à quelques passionnés

Aujourd’hui, la dynamique équipe qui présentait la marque française parcourt les rassemblements avec leur camping car et le side BFG emblématique de la représentation des motos françaises.

...et de circuit

Ici, une des premières Aspes à rouler sur le "nouveau" circuit Carole

Marc est certainement celui qui est venu de plus loin (secteur de Montléry) présenter ses 125 ASPES. Une marque italienne qui a produit de 1975 à 1982 des 125 qui se sont distinguées dans différentes compétitions et notamment pour avoir roulé sur le circuit Carole à ses débuts.

Marc présentait ces 125 italiennes ASPES qui ont couru les circuits à la fin des années 70

Importée par BPS, cette marque confidentielle, moins connue que les Gauthier ou Royal Moto, a cependant toutes les faveurs de Marc, véritable passionné, qui en possède 6 et 2 autres à remonter. Il a entraîné dans l’aventure ses frères Gilles et Hervé, avec lesquels il a créé GMH Team pour faire rouler leur collection.

Quand on vous dit que tous ont pu profiter de l’évènement

Alors, si vous passez dans cette belle région des monts de Flandres vers la fin août, un passage à Bollezeele vous assurera d’une joyeuse ambiance dédiée à tout ce qui roule en ancienne.