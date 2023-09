L’Alpes Aventure Motofestival se situe au parc de la sapinière au cœur de Barcelonette (05), salon regroupant plus de 80 exposants, 22 marques de motos, des équipementiers accessoiristes et des voyagistes, sans oublier les essais motos sur circuits (terre, pistes ou simplement sur route). Une météo idéale pour flâner dans le parc à l’ombre ou sur les routes des cols, tel l’Allos, la Cayolle et le réputé La Bonette avec sa cime qui culmine a 2802 mètres. Une région qui regorge aussi de lacs, de Forts... on ne peut s ennuyer dans un tel cadre. Et tout cela gratuitement !