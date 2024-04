Après un premier road trip féminin signé Auvergnats Riders en 2022 (voir le reportage de Maya Camus dans le Moto Magazine n°388), voici quelques images de l’édition 2024 !

Un road trip organisé par une motarde, pour les motardes : 1200km de bonheur, de bonne humeur et d’ambiance. De la route, des virages, de la pluie mais aussi les splendides paysages des Gorges du Verdon et des Alpes.

Le point de départ était donné à Clermont-Ferrand. Pour bien commencer le voyage, rien de tel qu’un bon petit déjeuner chez BMW Auvergne Touring. Les motos et les filles étaient bien équipées en bagagerie grâce à SW Motech France, partenaire de l’évènement !

Les motardes ont pris la route en direction du lac de Serre-Ponçon. Pourquoi cette destination ? Car c’est un clin d’œil au 1er road trip féminin de 2022. Les filles avaient adoré l’endroit. Et puis sa proximité des Gorges du Verdon, un peu plus au sud, a d’autant plus motivé ce choix !

S’en est donc suivi d’une belle boucle dans les Gorges du Verdon en passant par Sisteron, en direction du Lac de Sainte-Croix. En dépit de la pluie, les vaillantes "Auvergnates Rideuses" ont su braver ce mauvais temps haut la main !

Bravo à Léa Padovani qui a su organiser ce road trip et guider les filles dans cette aventure, et bravo à toutes les participantes : Jeanne, Emma, Marie, Émilie, Helene, Nathalie Camus, Chloé et Marie Audrey !

À très bientôt pour de nouvelles aventures ! ✌️

Page Facebook des Auvergnats Riders

Page Instagram des Auvergnats Riders