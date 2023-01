Dans un décor majestueux, au fond de la vallée du Queyras, Saint-Véran est un petit village perché a 2042m d’altitude. Cela en fait la commune la plus haute de France, autrement nommée « pays où le coq picore les étoiles ». Le village porte d’ailleurs le coq pour emblème, avec ses maisons typiques en bois et ses fontaines.

Le coeur de Saint-Véran.

Partage de victuailles, Philippe d’Ardeche et sa Rougaille, Philippe de Dordogne avec des Ribs provenant de sa ferme. Du cerf, une Garbure faite par Laurent, les Suisses n’étaient pas en reste, sans oublier Carbu (le toutou) qui était de la fête.

Cette année les quelques 300 givrés, répartis pour la moitié en gîtes et hôtels et pour les plus courageux sous la tente, ont été gâté par la météo, les vendredi et samedi sous des températures positives (ou presque), un ciel bien bleu sans nuage et une pleine lune. Quel bonheur de contempler ce ciel et les montagnes enneigées en nocturne près du feu de camp... Dans la nuit du samedi à dimanche la neige s’est invitée pour le bonheur de des givrés !

Le bivouac dans un sublime paysage.

Sur le bivouac, de grands moments de partage. Plus de la moitié des participants se rencontrent plusieurs fois dans l’hiver, les nouveaux sont très vite intégrés, partagent des victuailles, des connaissances et refont le monde autour du feu... tout un programme. Les plus courageux sont partis en rando en raquettes ou ont fait quelques descentes en ski.

Chargé ? Il faut ce qu’il faut !

Gilles l’Héraultais, bien préparé avec ses skis et tout son barda emmené par sa brave 750 DR Suzuki.

Samedi soir, vin chaud offert par la municipalité. Un grand merci à Jacques Montagnon (organisateur de l’événement) qui a succédé en 2013 à Pierre Vedel.

Le paradis d’un Hiverneux...

Rendez vous début janvier 2024 pour la prochaine !