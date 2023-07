L’entrée du site, un cadre magnifique sous les pins

Record explosé avec cette édition, 30 000 visiteurs allègrement dépassés sur la petite station balnéaire de Montalivet (plage au bord de l’pcéan) et 20 000 sur le site du Show Bike. La météo y était certainement pour beaucoup, avec peut être un effet "après Covid" aussi. L’envie de rouler, 28°, pas l’ombre d’un nuage à l’horizon pendant ces trois jours. Les bikers se sont appropriés les lieux.

Montalivet

L’avenue principale interdite aux 4 roues qui mène droit à l’Océan rebaptisé « Main Street », en référence à Daytona Beach

A deux pas de l’estuaire de la Gironde, Montalivet est plus connue pour ses surfeurs et naturistes, ses pins de la forêt des Landes, ses lacs, ses marais, ses carrelets (cabanes de pêcheurs sur le bord de la Gironde)... Depuis 1994, chaque année à lafin du mois de juin, les Bikers prennent possessions des lieux qui ravissent les habitants, soit plus de 3 jours de fêtes a l’heure américaine.

De nombreuses préparations paradent dans Monta.Il n’y a pas que les bikers d’ébahis, mais les passants aussi

Mini Daytona Beach où l’avenue principale menant à la mer est interdite aux 4 roues, les motos garées en épis de chaque coté jusqu’à l’Océan... un paradis pour les motards. Sans oublier son marché très connu régionalement avec ses dégustations d’huîtres et produits locaux.

Freestyle moto et quad, le tchou-tchou et backflip (le petit train et retournement complet (1 tour) des machines)

L’ouverture du site se fait dès le vendredi sans temps mort jusqu’au dimanche 19h. En journée s’enchaînent les animations : mur de la mort, freestyle, stunt, drift, cascades motos, voitures, quads, dragsters, concours de bras de fer, de tee-shirts mouillés et bien sur le show bike (concours de motos préparées, customisées). Le soir venu, pas moins de 3 concerts par soirée, des shows sexys, des cascades nocturnes, et des feux d’artifice en clôture à 4h du matin.

L’entrée du show bike, de nombreuses machines à faire rêver

Un atelier de réparation qui a fonctionné non-stop

Dans l’enceinte, il y a de quoi se restaurer. Sous chapiteau, diverses cuisines sont présentées avec un bar central immense, des stands à "gogo", de quoi équiper le biker et sa machine, des tatoueurs et un camping sous les pins.

Evènement

Passage obligé sur le marché de Montalivet, dégustation d’huîtres, vins et produits locaux



Lors de la balade du dimanche matin d’une soixantaine de kilomètres, quelques milliers de motards sillonnent le Haut Medoc en passant par Soulac où l’apéritif est offert par la commune. Retour a Montalivet ensuite pour un deuxième apéro.

Les concerts

L’ouverture par le groupe Français Little Odetta, suivi des italiens Uncle Bard and the Dirty Bastards et les français d’Overdrivers. Samedi on recommence avec le groupe Sons of liberty (UK), Thunder Hammer (UK) et pour clôturer la soirée, Bishop Street Band (FR).

François, Président et fondateur du Outcasts MC en 1994 qui remercie les quelques 300 bénévoles qui oeuvrent pour notre plaisir

Bien rodés et aidés par plus de 300 bénévoles, les Outcasts MC Aquitaine (OMC) cette année nous ont encore comblé, tout cela pour 40 euros le forfait 3 jours avec un tee shirt offert. Rendez vous l’an prochain fin juin 2024 !

Le site officiel des Outcats MC Aquitaine