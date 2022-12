Dans un paysage saupoudré de blanc, la 13ème hivernale des Millevaches a réuni 3094 motards et motardes avec -11 degrés au plus bas.

- 11 degrés la nuit, ça pique mais ça vaut le coup...

Après quelques années pluvieuses et venteuses, l’édition 2022 fut l’une des meilleures ! Avant d’aller rejoindre les copains sur le plateau des Millevaches en Corrèze, il faut se présenter a la salle des fête de Meymac (15 kms plus bas ) pour retirer son pass.

L’entré du bivouac. Ne reste plus qu’à planter la tente !

Une fois sur le bivouac, c’est d’abord le montage de la tente et la corvée de bois pour pouvoir refaire le monde avec les amis et les nouvelles rencontres. Autour du feu se dessine un moment convivial au milieu de la nature. Cette année fut aussi la découverte d’un nouveau campement (4ème en 13 ans) qui a enchanté bon nombre de givrés.

Le propriétaire de cette Ducati 500 Pantah Desmo se demande qu’est ce qu il est venu faire ici...

Les montures ? Très variées ! Du 50 au 2 litres, aussi bien du trail que de l’Harley (en nombre cette année) et du side-car.

Une rare Boccardo Diesel, moteur quatre cylindres en ligne Peugeot. Il n’en resterait que deux en circulation.

Le rassemblement "Les Millevaches" relancé en 2009 par le MC95 et son président Bill, s était éteint dans le milieu des années 70 et avait été crée en 1969 par Michel Perdrix. Pourquoi les Millevaches ? Non ce ne sont pas les bêtes a cornes ! En patois local, une « vache » est une source et ce plateau (qui culmine a 977 mètres d’altitude) en possède plus de 1000, d’où son patronyme.

Rendez-vous début décembre 2023 pour la prochaine !