Moto Magazine n°389 : toute l’actu moto

Les actus sont plutôt brûlantes en ce moment, à commencer par la mise en vigueur du stationnement payant à Paris pour les motos et scooters, sujet auquel nous avons accordé un reportage complet. Nous étions également à la manifestation du 3 septembre devant l’hôtel de ville, où nous avons partagé et récolté de nombreux témoignages de motardes et motards manifestant(e)s sur la mesure.

Outre les nouveautés motos et équipements, on parle du déménagement d’Ural au Kazakhstan, du retour progressif aux 90 km/h dans certains départements français (interview de Lionel Chauvin, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme), de la nécessité de rester vigilant face contrôle technique moto et de la disparition de Bernard Bourasseau, l’une des figures majeures de Royal Enfield en France.

Moto Magazine n°390, comparatif trails mid-size : Aprilia Tuareg 660, Yamaha Ténéré World Raid, Ducati Desert X, Husqvarna 901 2022

Comme on le sait depuis plusieurs années, la plupart des constructeurs motos capitalisent sur le marché porteur qu’est le trail polyvalent. Alors certes, la BMW R 1250 GS reste la plus vendue et appréciée, mais d’autres concurrentes apparaissent chez les "mid-size" (terme choisi en opposition avec les gros trails, placés dans les catégories 1000 cm3 et plus), notamment chez Aprilia, Husqvarna et Ducati. Du coté de Yamaha, la nouvelle Ténéré 700 World Raid est probablement la version "ultime" de la "T7". Ce fût donc l’occasion pour nous de réaliser un comparo objectif et complet (sur routes et chemins) avec toutes ces machines, qui sont, comme vous l’imaginez, difficiles à départager !

Moto Magazine n°390, comparatif customs Harley-Davidson : Nightster VS Sportster S

Harely-Davidson tente d’évoluer, d’explorer d’autres horizons (on l’a vu avec la LiveWire et la Pan America), et même de moderniser certaines de ses machines. Les nouveaux Sportster 1250 et Nightster 975 font partie cette nouvelle équation. Soeurs ennemies (ou alliées !), elles partagent le moteur "Revolution Max" de la Pan America. Laquelle remporte le match du meilleur "custom moderne" de la firme de Milwaukee ?

Moto Magazine n°390, essai Royal Enfield Scram 411

Et si l’avenir de la moto passait par la décroissance ? Hunter 350, Classic 350, Meteor 350... des motos simples, sans chichi et autres gadgets électroniques. La nouvelle Scram 411 que Philippe a essayée, une déclinaison plus "urbaine" de l’Himalayan 411, fait partie de ce cas de figure.

Moto Magazine n°390, essai Harley-Davidson Low Rider ST 117

Harley-Davidson n’est pas uniquement sur le terrain du "100% moderne" (voir notre comparo Sportster VS Nightster publié dans ce même numéro) et fait évoluer son Milwaukee Height en 117 ci (1917 cm3), désormais au coeur de la nouvelle Low Rider ST. Agile et dynamique malgré les apparences, tout en étant puissante et calibrée pour le "touring", elle porte de sérieux arguments pour convaincre.

Moto Magazine n°390, l’art du Speedway

Méconnu en France, le Speedway est une course très populaire au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Pologne et même en Russie. Une discipline mise en valeur dans un superbe portfolio richement commenté.

Moto Magazine n°390, reportage : le prix de la seconde en compétition

En compagnie du team Moto Ain (Endurance), Philippe a essayé et comparé une Yamaha R1 d’origine avec d’autres R1 spécialement préparées pour le circuit. Au final, quelles sont les différences majeures entre chaque moto ? Et combien peut couter l’investissement dans de telles prépas pour gagner de précieuses secondes au chrono ? Nous avons mené l’enquête.

Moto Magazine n°390, tests : 12 produits de lavage sans eau

Nettoyer sa moto sans eau, c’est possible ! Preuve en est avec ces 12 produits (lingettes, sprays, gels, mousses) au banc d’essai, offrant un regain de brillance et de propreté à sa machine sans solliciter une goutte de son robinet.

Moto Magazine n°390, les courses "Sprint" au MotoGP dès 2023

Le formule du MotoGP change en 2023 avec les courses "Sprint" ! Désormais, il sera question de séances d’essais libres rallongées le vendredi, qui établiront une certaine hiérarchie pour les qualifications 2 (Q2). Ensuite, la grille de départ des courses "Sprint" s’établira en fonction des résultats obtenus en qualification. On vous explique tout sur ces changements à venir.