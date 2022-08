Moto Magazine n°389 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°389 : toute l’actu moto

Les actus de la rentrée se bousculent ! Outre les nouveautés motos et équipements, on parle de l’abrogation du décret imposant le contrôle technique moto, de la fin des ventes des véhicules thermiques neufs en 2035 et du stationnement payant à Paris. On fait aussi le point sur la nouvelle norme 22-06 en vigueur pour les casques moto depuis juillet 2022. Enfin, Sebastien Poirier, président de la FFM (Fédération Française de Motocyclisme) nous offre une interview sur la question épineuse du bruit.

Moto Magazine n°389 : reportage sur l’Ipone Continental Cup

Et si les Royal Enfield n’étaient pas que des motos dites "paisibles" ? Preuve en est avec l’Ipone Continental Cup, dont la deuxième manche s’est déroulée début juin sur le circuit Carole (93). La course regroupe des Continental GT spécialement préparées pour avoiner dans les courbes. Axel y a participé et nous raconte son expérience... dans les paddocks et sur piste !

Moto Magazine n°389 : essai Royal Enfield Hunter 350 2022

En rumeur depuis longtemps, la Hunter 350 est enfin là ! Comme prévu, cette nouvelle déclinaison se base sur la plateforme des Classic 350 et Meteor 350. De fait, la Hunter est une petite moto certes "utilitaire", mais pleine charme pour les trajets urbains et péri-urbains. Axel nous revient de Bangkok où il a pu essayer la machine sur les petites routes de la capitale thaïlandaise.

Moto Magazine n°389, comparatif hypersport : Honda CBR 1000 RR-R SP, BMW M1000RR, Yamaha R1M, Aprilia RSV4 Factory 1100, Ducati Panigale V4S

S’il y a bien des motos qui font figure de résistantes face à la stigmatisation des moteurs thermiques, c’est bien les hypersportives ! En compagnie de nos confrères de Moto et Motards, Axel et Philippe ont mis les 5 derniers missiles du segment à l’épreuve sur le circuit de Mireval.

Moto Magazine n°389 : essai Energica Experia 2022

La marche forcée vers l’électrique pousse progressivement les constructeurs à s’intéresser au secteur (sans mauvais jeux de mots). Energica, auparavant spécialisé dans les courses de Moto-E, ne fait pas les choses à moitié en dévoilant un gros trail routier de 102 ch. Quid de l’autonomie, des performances, du comportement routier et du rapport tarif qualité/prestations de la machine ? Réponse dans notre essai.

Moto Magazine n°389, comparatif cruisers : Honda GL1800 Gold Wing VS BMW K1600 Grand America 2022

Référence des grosses GT, la Honda Gold Wing demeure l’une des meilleures machines du segment. Depuis 2017, BMW souhaite contrecarrer la japonaise avec sa BMW K1600. On a comparé les deux motos et leurs 6 cylindres sur toutes les coutures.

Moto Magazine n°389 : essai Yamaha XSR 900 2022

Rebaptisée "Sport Heritage", la gamme néo-rétro de Yamaha reçoit la seconde mouture de sa XSR 900 cette année, cette fois-ci compatible avec le permis A2. Dérivée de la dernière MT09, la moto profite d’une ligne esthétique revue et de nombreuses mises à jour techniques, évaluées lors de notre essai.

Moto Magazine n°389 : essai Piaggio MP3 530 HPE Exclusive 2022

Révolutionnaire en son temps (2006 !), le Piaggio MP3 nous arrive dans une toute nouvelle version. Onéreux mais suréquipé pour satisfaire la mobilité des "commuters", la star du scooter 3-roues peut-il toujours prétendre garder son trône ?

Moto Magazine n°389 : le Café Racer 2022 en photos

Notre photographe émérite Grégory Mathieu s’est rendu au Café Racer Festival 2022 et nous offre superbe portfolio noir et blanc sur l’événement. Pilotes, démonstrations, préparations motos... Chaque sujet est magnifié en image et agrémenté d’une légende.

Moto Magazine n°389 : 4 casques modulables trails à l’essai

Fusionnant la praticité d’un casque modulable et la "sportivité" d’un casque de baroudeur, les "casques trails" modulables ont pour vocation d’être couvre-chefs les plus polyvalents du marché de l’équipement moto. Qu’en est-il réellement ? Réponse dans notre dossier avec 4 casques au banc d’essai : les Nexx X.Vilijord, Schuberth E1, HJC C80 et Scorpion ADX-2.

Moto Magazine n°389 : les dolomites à moto

L’Italie se pare d’une région époustouflante, caractérisée par ses lacs et paysages : les Dolomites. Frédéric, parti explorer la région au guidon d’une Triumph Tiger 900, nous détaille son aventure jusqu’à Vérone. Après lecture, nous n’avons qu’une envie : enfourcher notre moto et s’y rendre également !

Moto Magazine n°389 : actu Endurance et MotoGP

C’est désormais acté : Suzuki quitte la scène du MotoGP et de l’Endurance, au grand regret de ses pilotes et associés. Est-ce un arrêt ponctuel ? Quant au MotoGP, Fabio Quartararo se retrouve sous pression, en dépit d’une première moitié de saison maitrisée. La compétition s’annonce rude avec un Bagnaia plus que jamais compétitif !