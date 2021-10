Coup de théâtre pour la saison 2023 de MotoE ! Les motos électriques du championnat en marge du MotoGP seront fournies par Ducati pour une durée de 4 ans, en lieu et place du constructeur italien Energica. Attendez ! Ducati se lance dans l’électrique ?

Ducati, fournisseur officiel de la Coupe du monde MotoE 2023

Ducati avait pourtant pris une position mitigée vis-à-vis d’une éventuelle électrification de ses motos. Sa forte identité étant soudée au thermique, la firme de Bologne ne souhaite pas suivre cette transition énergétique, mais plutôt s’orienter vers l’exploitation d’un carburant synthétique, moins polluant.

Pourtant, à l’instar de Harley-Davidson et sa LiveWire, Ducati semble changer de fusil d’épaule. Ou du moins, dans le cadre de la compétition électrique affiliée au MotoGP. À l’image d’Energica depuis la création des courses MotoE en 2019, Ducati sera l’unique fournisseur de motos électriques en compétition.

« Chez Ducati, nos valeurs fondamentales sont le style, la sophistication et la performance, nous avons donc décidé d’entrer dans la mobilité électrique par le haut et il n’y a pas de meilleur moyen que la compétition pour tester et apprendre, explique Claudio Domenicali, PDG de Ducati. Nous voulons que nos ingénieurs deviennent aussi bons qu’ils le sont pour développer des moteurs à combustion interne et je pense que tout le monde peut dire que notre moteur en MotoGP est l’un des plus rapides, sinon le plus rapide ».

Claudio Domenicali, PDG de Ducati et Carmelo Ezpeleta, PDG de la Dorna

De fait, la firme italienne concevra une Energica Ego Corsa à sa sauce. On imagine qu’elle profitera de son appartenance au groupe Volkswagen et de son orientation vers l’électromobilité. Avec cette expérience, Ducati envisagera-t-il de suivre Kawasaki dans le développement de modèles électriques de série ? D’après Ducati, rien n’est moins sûr.

« Nous ne pensons pas qu’il soit évident que l’avenir des motos sera complètement électrique, précise le président de Ducati. Les carburants écologiques pourraient également jouer un rôle, ce qui pourrait signifier que la technologie actuelle peut se poursuivre ».

Quant aux Italiens d’Energica, ils souhaitent suivre de nouveaux horizons...

Crédit photo : Ducati, MotoGP, paddock-GP.com