La future interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs (voitures et utilitaires) en 2035, dans sa forme actuelle, n’aura pas fait long feu au conseil de l’Union Européenne ! Pourtant approuvée en juin 2022 et validée en février 2023, l’Allemagne a finalement refusé de voter le texte, le mardi 7 mars dernier. Cet acte rejoint les avis défavorables de l’Italie, de la Pologne et de la Bulgarie. N’obtenant pas la majorité (avec ces 4 pays, le vote qualifié n’atteint pas les 65% de la population européenne), le vote est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Des alternatives plutôt qu’une interdiction

Certains constructeurs, dont les allemands, travaillent dur comme fer sur de nouveaux carburants "neutres en carbone". L’Union Européenne avait d’ailleurs laissé la porte ouverte aux carburants synthétiques, si l’absence d’émissions de gaz à effet de serre pouvait être atteint. On peut donc s’attendre à une modification du texte, qui tiendrait compte de toutes alternatives viables pour sauver le moteur thermique après 2035. Reste à savoir si le projet est réalisable.

Outre une orientation vers la motorisation électrique, et bien que la mesure ne concerne pas (pour l’instant !) le deux-roues motorisé, des constructeurs motos œuvrent en ce sens : Ducati, Suzuki, Honda ou encore Kawasaki et sa moto hybride. Rajoutons à cela l’expérimentation du team FMR#34, qui était parvenu à finir le Bol d’Or avec une moto alimentée par un carburant biomasse sans pétrole ni éthanol, et 100% renouvelable (voir le Moto Magazine n°391). Un potentiel avenir pour la moto thermique ?