Au vu du manque d’alternative pour la mobilité des franciliens et du nombre important de véhicules classés Crit’Air 3 (2RM immatriculés entre 2004 et 2006) dans la métropole parisienne, il n’y aurait rien d’étonnant à voir l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 retardée de nouveau. Après l’échéance de juillet 2022, reprogrammée en 2023, c’est désormais le mois de septembre 2024 qui est soumis à un vote du conseil métropolitain. « Après les Jeux olympiques » précise Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et instigateur du nouveau calendrier.

Une proposition à mettre en relation avec les récentes déclarations du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui annonce la mise en place des sanctions automatisées par vidéo (video-verbalisation par caméra) à partir du deuxième semestre 2024. En tenant compte des recommandations de la mission d’information parlementaire, le calendrier de mise en place des ZFE pour les 45 métropoles de plus de 150 000 habitants dès 2025 sera-t-il de nouveau chamboulé dans les mois à venir ?

Sans alternative valable, c’est 71% des motards français (sondage Mutuelle des Motards) qui prendront le risque de se faire verbaliser. Il est d’ailleurs probable que la plupart des usagers, faute de moyens, suivent également cette voie pour résister à ces périmètres autrement nommés "Zones à Fortes Exclusions".