Détenteurs de deux-roues classés CritAir 3 (immatriculés entre 2004 et 2006), vous disposez d’un sursis dans la ZFE (Zone à Faible Emissions) du Grand Paris ! Votre liberté de circuler ne sera pas entravée cette année dans le périmètre de l’A86, constitué de Paris et de sa proche banlieue. Maigre consolation, puisque le couperet tombera - au minimum - début 2023... Pour rappel, les motos et scooters classés Crit’Air 4 (immatriculés avant 2004) sont proscrits dans la zone depuis le mois de juin 2021, de 8h à 20h en semaine.

« La prochaine étape de la ZFE métropolitaine sur laquelle les élus auront à se prononcer au printemps 2022 et qui consiste à limiter la circulation des véhicules les plus polluants au Crit’Air 3, à l’intérieur de l’autoroute A86, n’interviendra pas avant début 2023 » indique la Métropole du Grand Paris (MGP) dans un communiqué.

ZFE du Grand Paris : des radars de vidéo-verbalisation pas (encore) homologués

Le report est lié à plusieurs facteurs. En premier lieu, l’homologation des radars de vidéo-verbalisation ne sera pas effective au 1er juillet 2022, date du renforcement de la ZFE francilienne. Du reste, la MGP souhaite un retour de l’Etat sur la mise en oeuvre d’un emprunt à taux zéro - d’une hauteur de 6000 euros - pour l’achat d’un véhicule dit « propre » par les ménages les plus modestes (sic).

Quant aux 35 métropoles concernées par les ZFE et toutes les villes de plus de 150 000 habitants, nul doute que les véhicules thermiques continueront progressivement d’être chassés de leurs périmètres, impactant ainsi près de 7 français sur 10...