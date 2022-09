Le NMC - et bon nombre d’associations britanniques de défense de la moto - s’oppose à la consultation visant à mettre fin aux ventes des deux-roues thermiques neufs dès 2035 au Royaume-Uni. En dépit d’une concordance d’opinion concernant la possibilité d’acheter ou d’échanger une moto d’occasion après 2035, le NMC considère qu’il y aura un décalage avec le marché mondial de la moto (faisant fuir les constructeurs mondiaux au passage). Il explique aussi que la date butoir placera l’industrie moto britannique en danger, tout apportant un effet négligeable sur les émissions mondiales de CO2.

De fait, le NMC a récemment déclaré qu’il « ne soutient pas les objectifs arbitraires du Royaume-Uni visant à mettre fin à la vente des motos thermiques neuves et estime que le Royaume-Uni devrait plutôt s’orienter vers des objectifs sur la base d’objectifs convenus au niveau international ».

Conforme à la déclaration du premier ministre au Parlement le 8 septembre dernier, l’association rajoute que le gouvernement britannique devrait "travailler avec les motocyclistes et l’industrie" afin d’appliquer une politique "zéro émissions" d’ici 2050, favorable aux entreprises et à la croissance économique.

La NMC rappelle également que « toutes les technologies et innovations devraient être "en jeu" - y compris les carburants propres et synthétiques - et pas seulement les batteries électriques (...) imposer des technologies spécifiques revient à limiter le choix et donc à créer une contrainte à l’innovation. »

Une position on ne peut plus claire et officialisée par cette réponse au gouvernement britannique, qui sera peut-être suivie par l’industrie mondiale de la moto.