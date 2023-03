La ZFE-m de la métropole de Rouen et ses 13 communes limitrophes interdit actuellement les véhicules siglés Crit’Air 4, 5 et non-classés (voiture, utilitaire léger, bus, poids lourds) depuis le 1er septembre 2022. Dès le 1er septembre 2023, elle interdira aussi les véhicules de catégorie L (motos et scooters) commercialisés avant 2004.

La carte de la ZFE-m de Rouen

Afin de répondre à cette mesure ô combien anti-sociale, la FFMC 76 (Seine Maritime) appelle à manifester le samedi 25 mars. 14 antennes FFMC (17 départements) et plus d’une vingtaines d’associations, motoclubs et groupes ont été mobilisés sur 40 points de ralliements. Un carton plein dont la ville de Rouen se souviendra !

5500 motos, cortège ininterrompu d’un quart d’heure

La mobilisation fut massive, et c’est peu de le dire. 5500 motos (d’autres sources parlent de 8000 motos) ont paradé vers l’hôtel de ville de Rouen pour dénoncer la mesure. L’argumentaire est limpide : le deux-roues motorisé est une solution pour fluidifier le trafic, car il permet des trajets courts et sans embouteillages, une faible consommation d’essence, des émissions polluantes inférieures aux autres véhicules motorisés et une absence de dégradation des routes.



Jean-Philippe Ridel, coordinateur de la FFMC 76, explique que "nous avons un président et des élus de la métropole motophobes et qui ne proposent que la trottinette et le vélo électrique comme solution". De fait, la FFMC 76 demande une dérogation pour les deux-roues motorisés dans la ZFE-m de Rouen. Elle ajoute que "les motos (deux roues motorisés) représentent moins de 1% de la pollution, comparé aux industries, au trafic fluvial ou au fret routier toujours en augmentation ".

Des élus locaux en soutien

Plusieurs élus soutiennent les manifestants. Parmi eux, Anne-Emilie Ravache, adjointe Saint-Etienne-du-Rouvray, explique qu’elle n’’est pas contre la ZFE-m, mais contre la façon dont la mesure est imposée. Elle rapporte à France 3 Régions qu’il y a un manque d’accompagnement financier pour changer de véhicule, un manque de transports en commun, et une mise en place précipitée de la ZFE-m.

Sur infonormandie.com, Alma Dufour, députée de la Seine-Maritime (NUPES), dénonce « le lourd impact social de ce dispositif pour les ménages modestes, et notamment l’insuffisance des aides de l’Etat pour l’achat d’un véhicule neuf, le manque d’alternatives en transports en commun suffisantes sur la Métropole et au-delà, ainsi que l’absence totale de prise en compte des habitants de zones rurales, des travailleurs en horaire décalés, des étudiants ou des intérimaires [...] Je me bats depuis des années contre le changement climatique et ma conviction profonde est que la mise en place des ZFE de cette manière n’est pas une mesure écologique ».

La FFMC 76 remercie tous les participants

« Une formidable et impressionnante manif anti-ZFE à Rouen ce 25 mars !

Après vérification et re-comptage, ce sont 5500 motards qui ont défilé pour dénoncer les mesures liberticides et anti-sociales de la Zone à Forte Exclusion de la Métropole rouennaise. Le cortège s’étalait sur plus de trois ponts. À l’arrêt "communication" en haut de la rue Jeanne d’Arc, deux ponts, deux quais et la rue Jeanne était complètement bondés ! Quelle réussite qui marque un tournant dans la lutte contre les ZFE ! L’inquiétude change de camps. Un tel combat, une telle réussite nécessite bien-sûr :

Du temps : merci aux bénévoles, aux adhérents et à tous ceux qui s’investissent

De l’argent : merci pour les dons, merci à tous ceux qui ont participé matériellement et financièrement)

Du respect, des vraies valeurs humaines : merci à tous ceux qui ont relayé ou partagé les publications, rallié la cause (élus) et analysé la plus-value de la moto comme solution primordiale dans la lutte contre la pollution

De la sécurité : merci à tous les services d’ordre et à ceux qui ont participé de près ou de loin à ce que cette manifestation d’envergure se déroule parfaitement sans aucun incident

Et de l’organisation : merci à tous les motards participants. Respect des consignes d’organisation et de sécurité, pas d’incident. Merci au monde motard qui se défend, et à nos partenaires

Merci aux antennes FFMC 02, 14, 27, 28, 41, 45, 50, 51, 60, 61, 62, 76, 77, 78, PPC (75, 91, 92, 93, 94) et 95. Certains avaient plus de trois heures de trajet pour nous rejoindre par solidarité !

Merci aux associations, motos-clubs et aux groupes Facebook motards Chacun se souviendra de cette superbe manif comme le tournant de la lutte anti-ZFE à Rouen. Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ! Alors, continuez de vous motiver. La FFMC n’est que votre représentant, nous ne sommes rien sans vous. Alors motivez-vous, défendez-vous, continuez de nous rejoindre ! »

Source : FFMC 76, France 3 Régions, infonormandie.com