En vigueur depuis le 1er septembre 2022, le stationnement payant pour les motos et scooters à Paris suscite la colère grandissante des usagers. Outre les tarifs exorbitants, le système mis en place pour s’enregistrer et payer un tarif préférentiel (abonnements) semble semé d’embûches. Une mesure trop précipitée ?

Stationnement payant des deux-roues à Paris : retards, blocages et messages d’erreur

D’après de nombreux retours d’utilisateurs, l’application France Connect, passage quasi obligatoire pour accéder à l’inscription, ne fonctionne pas toujours. Le cheminement d’enregistrement peut se retrouver bloqué et parsemé de messages d’erreur. Dans ces conditions, l’usager, pourtant de bonne foi, entravé par un système perfectible, risque de payer une pluie d’amendes s’il ose stationner son deux-roues à Paris comme il a coutume de faire. Jean-Pierre, l’un des milliers de participants de la manifestation FFMC du 3 septembre, nous indiquait qu’il lui était impossible d’activer son abonnement résidentiel via les applications disponibles. D’autres résidents, et ce en dépit d’un enregistrement complété, sont toujours dans l’attente d’une validation.

« Les PV pleuvent sur des conducteurs dans leur bon droit pénalisés par l’amateurisme bureaucratique de la Mairie de Paris dans la mise en œuvre totalement foirée du stationnement payant des deux-roues motorisés », proteste Aurélien Véron, membre du groupe Changer Paris sur le site de Cnews.

La mairie de Paris rétorque que si ces personnes « se font contrôler, leur(s) FPS sera(ont) gelé(s) », point sur lequel Aurélien Véron ironise en déclarant son « immense confiance en la capacité de la Mairie de Paris de geler les FPS avec des cas de figure compliqués. »

Rappelons que le 25 août dernier, la mairie de Paris comptabilisait 4000 autorisations de droits résidents, 2250 de droits professionnels, 1200 forfaits de gratuité pour les motos et scooters électriques et 3300 demandes globales non satisfaites. Soit 33% de demandes non abouties...