La manifestation du 3 septembre à l’hôtel de ville de Paris fut un succès, avec plus d’un millier de motards et scooteristes fédérés autour de la cause !

La FFMC PPC (Paris Petite Couronne) maintient cette dynamique face au stationnement payant des deux et trois roues motorisés (voir les tarifs exorbitants ici), en planifiant des manifestations régulières, entre 12h30 à 13h30 en semaine, afin que tous les usagers travaillant sur Paris puisse s’y rendre sans mal lors de leur pause déjeuner.

« Nous avions annoncé que nous renouvellerions ces mobilisation en semaine pour être encore plus visibles des élus, eh bien nous avons décidé de battre le fer tant qu’il est chaud ! », explique la FFMC PPC dans son communiqué. « La manifestation est statique, ce qui te permettra de manger "sur le pouce" pendant notre rassemblement ».

L’antenne parisienne invite les manifestants à se procurer un sifflet pour se faire entendre par nos élus.

Stationnement payant des motos et scooters à Paris : signez la pétition !

La pétition mise en ligne par la FFMC PPC rassemble actuellement 46000 signatures, dont 6000 se sont rajoutées une semaine avant la manifestation du 3 septembre. On vous invite à la signer en ajoutant votre commentaire, si ce n’est pas encore fait !