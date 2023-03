Avec les ZFE (Zones à Faibles Emissions), il est désormais interdit de circuler avec des véhicules jugés trop "âgés" et "polluants" dans plusieurs métropoles (Grand Paris, Lyon, Rouen, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Strasbourg, Toulon et Toulouse). Dès le 31 décembre 2024, les métropoles françaises de plus de 150 000 habitants seront également concernées.

A Rouen, la mesure est effective depuis le 1er septembre 2022 : les véhicules siglés Crit’Air 4, 5 et non-classés (voiture, utilitaire léger, bus, poids lourds) sont interdits dans la capitale Normande et ses 13 communes limitrophes. Dès le 1er septembre 2023, ce sera au tour des motos et scooters (catégorie L). En clair, une moto immatriculée avant 2004 n’aura plus le droit de circuler et de stationner dans la ZFE-m de Rouen. N’espérez pas y échapper, car lorsque la vidéo-verbalisation sera en place, les amendes pleuvront dans votre boite aux lettres si vous ne circulez pas avec le "bon" véhicule...

La carte de la ZFE-m de Rouen

Face à cette injustice sociale au sein d’un climat économique de plus en plus difficile, la FFMC 76 vous invite à rejoindre la grande manifestation contre la ZFE-m de Rouen ce samedi 25 Mars, pour exiger une dérogation définitive pour les deux-roues motorisés.

Manifestation FFMC du 25 mars 2023 à Rouen contre sa ZFE : informations pratiques

Départ de la manifestation à 13H au Zenith de Rouen. Venez en avance !

Restauration sur place possible à partir de 11h

14 antennes FFMC, 38 points de ralliements sur 17 départements, avec plus d’une vingtaines d’associations, motoclubs et groupes.

Manifestation FFMC du 25 mars 2023 à Rouen contre sa ZFE : les points de ralliement vers Rouen

Département 14 à CAEN : RDV Place Courtonne 9h00 - Juno Moto Kustom

Département 14 à TROARN : RDV au Super U à 9h30 avec la FFMC 14

Département 27 à BOURG-ACHARD : RDV à l’Intermarché à 10h15 avec les Angels Wings 76-27

Département 27 à GAILLON : RDV à Auchan à 10h avec le Motoclub Les Vikings

Département 27 à ÉVREUX : RDV au Leclerc à 10h45 avec la FFMC 27

Département 27 à LE NEUBOURG : RDV au Leclerc à 9h30 avec les Angel Wings 76-27

Département 27 à THILLIÈRES SUR AVRE : RDV devant l’Eglise à 10h15 avec la FFMC 28

Département 28 à DREUX : RDV au Lidl à 9h30 avec la FFMC 28

Département 28 à FONTENAY-SUR-EURE : RDV devant Chope et Compagnie, 15 av. du Val de l’Eure à 8h45 avec la FFMC 28

Département 41 à BLOIS : RDV au Leclerc avec la FFMC 41

Département 45 à ORLÉANS : RDV au Carrefour Saran à 9h00 avec la FFMC 45

Département 50 à CHERBOURG : RDV à Auchan La Glacerie 7h30 avec la FFMC 50

Département 50 à SAINT-LÔ : RDV au Parking covoiturage Maison du département à 7h45 avec la FFMC 50

Département 51 à REIMS TINQUEUX : RDV au Carrefour avec la FFMC 51

Département 60 à BEAUVAIS : RDV au Stade Brisson à 10h avec la FFMC 60

Département 61 à ARGENTAN : RDV à Carrefour à 10h avec la FFMC 61

Département 75 à PARIS : RDV Av Foch (Porte Dauphine) à 9h45 avec la FFMC PPC (75-92-93-94)

Département 76 à BARENTIN : RDV à Carrefour à 11h30 avec le Motardscie Mcie

Département 76 à GODERVILLE : RDV au Parking de La Ficelle à 10h (pique-nique en forêt) avec les guidons de l’espoir

Département 76 à CAUDEBEC-EN-CAUX RIVES-EN-SEINE : RDV à La Cale au Bac, Quai Guilbaud à 11h avec les Angels Wings 76-27

Département 76 à DIEPPE : RDV à Auchan, 10h45 avec la FFMC76

Département 76 à ELBEUF : RDV au Champs de Foire à 11h45 avec le Moto Club Les Vikings

Département 76 à FAUVILLE : RDV au Super U à 10h30 avec Caux Motos

Département 76 à FÉCAMP : RDV au Carrefour Market à 10h avec les Motards Des Hautes Falaises et la team fecamp

Département 76 à NEUFCHÂTEL EN BRAY : RDV au Mc Do à 11h - avec les Road Runners / événements moto Normandie

Département 76 à ROUEN : RDV devant le Kindarena à 12h15 avec les Motardes et motards de france AMMDF (haute normandie) et Rando’ Scootards Normandie

Département 76 à YVETOT Ste MARIE : RDV devant l’Intermarché à 11h avec Balades Motos et Déconnade

Département 76 à YVETOT Ste MARIE : RDV devant le Burger King à 11h30 avec Roulades Bikers Normands

Département 77 à PONTAULT-COMBAULT : rejoindre la FFMC PPC

Département 78 à LOUVECIENNES : rejoindre la FFMC PPC

Département 78 à RAMBOUILLET : RDV à Carrefour à 9h00 avec Motardes et motards d’Eure-et-Loir et d’ailleurs

Département 95 : rejoindre la FFMC PPC à Paris, Av Foch (Porte Dauphine) à 9h45