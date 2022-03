On en parlait l’année dernière sur Motomag : l’étau de la ZFE-m de Rouen (12 communes) s’est resserré le 1er juillet dernier, excluant les véhicules de transports classés Crit’Air 4, 5 et non-classés. Cette année, ce sont les véhicules particuliers qui sont concernés par la mesure : dès le 1er septembre, les véhicules classés Crit’Air 4 et 5 - soit les motos immatriculées avant le 30 juin 2004 - seront priés de rester au garage...

ZFE de Rouen : les motards s’unissent

Conviés par les antennes FFMC (Fédération des Motards en Colère) de Normandie, de très nombreux cortèges de motards ont manifesté samedi dernier dans la métropole de Rouen pour exprimer leur opposition à sa ZFE-m. Des motards d’Île-de-France - incluant la FFMC PPC et 78 - sont venus prêter mains fortes aux motards rouennais.

Les manifestants sont passés par Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen pour enfin stationner devant l’hôtel de ville de Rouen. La FFMC76 indique qu’elle organisera d’autres manifestations jusqu’au 1er septembre, date de mise en vigueur du renforcement de la ZFE-m.

« Beaucoup de gens ne sont pas au courant de la mise en place des ZFE, explique le coordinateur de la FFMC76. Ça pénalise les motards mais aussi les automobilistes, les artisans [...] on institue un "pass mobilité" pour ceux qui auront les moyens d’acheter un véhicule neuf, les autres devront laisser le leur au garage. ».

Des villes comme Reims et Nice ont retiré les motos des véhicules visés par leur dispositif ZFE. Les deux-roues ne représentant qu’un faible pourcentage des véhicules en circulation (environ 2%) et un moindre impact sur l’ensemble des émissions polluantes, on espère que la métropole de Rouen suivra cette voie...