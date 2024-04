Le monde motard se souviendra du weekend du 13 avril ! Avec des dizaines de milliers de motos réunies dans toutes les métropoles du territoire, on peut dire que le contrôle technique des 2RM ne convainc pas. A Paris par exemple, c’est plus de 10 000 motos (!) qui ont été comptabilisées dans ses rues. A cela s’ajoutent les cortèges massifs à Lyon, Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse, Dijon, Montpellier... Soit des milliers de motards dans une bonne cinquantaine de villes de l’hexagone.



Un record de mobilisation, qui justifie une fois de plus l’impopularité de cette mesure chère et inutile, imposée aux motards envers et contre tout. Un tel succès est aussi attribué au travail acharné de la FFMC et des ses bénévoles pour défendre les usagers 2RM, couplé aux soutiens indéfectibles de Moto Magazine et de la Mutuelle des Motards.

Les nombreux rendez-vous de manifestation organisés par la FFMC les 13 et 14 avril 2024



Le combat continue ! On vous invite à suivre le guide du boycotteur du contrôle technique moto et à participer à l'opération "Balance ton Centre", visant recenser et boycotter les centres qui mettront en place le contrôle technique moto.

Manifestation contre le contrôle technique moto du 13 avril 2024 à Paris : nos vidéos tournées en direct

Début de manifestation et interview de Jean-Marc Belotti

Discours de Jean-Marc Belotti (FFMC PPC), Maitre Eric de Caumont (avocat) et Thierry Diller (gérant de Moto Magazine et ancien contrôleur)

Les centres de contrôles sont prêts... les motards aussi !

