"Stationnement, ZFE, cessez le feu !" peut-on lire sur l’affiche de la prochaine manifestation organisée par la FFMC le 26 juin prochain. En effet, le deux-roues motorisé, en plus de fluidifier le trafic en métropole, est une solution de déplacement quotidienne - parfois vitale ! - pour des milliers de citoyens partout en France.

Reste que la Mairie de Paris de l’entend pas de cette oreille, et souhaite taxer et / ou exclure bon nombre d’usagers de Paris et sa petite couronne. On compte donc sur vous pour rejoindre le cortège ce dimanche à 14h avenue Foch !