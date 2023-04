500 motards du Doubs, de la Haute-Saône, d’Alsace et des Vosges, ont participé samedi 8 avril, entre Belfort et Montbéliard, à la manifestation organisée par la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC 90) contre le projet de contrôle technique des deux-roues motorisés.

Devant la Sous-préfecture de Montbéliard

Ils ont bloqué le matin les ronds-points de la Cité du Lion pour se retrouver à midi sur le parking de l’UTBM (Université de technologie de Belfort Montbéliard) à Belfort pour un barbecue géant.

Opération escargot sur l’A36 Belfort-Montbéliard

A 14h, les motards ont pris l’A36 pour Montbéliard, afin de manifester dans la Cité des princes de Wurtemberg. Les 2 manifs ainsi que l’opération escargot sur l’autoroute, ont occasionné d’énormes bouchons sur les routes de l’Aire-urbaine où il s’agissait de dire toujours non et non au décret d’application du contrôle technique, actuellement non-publié.