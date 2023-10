Face à la ZFE-m (Zone à Faibles Emissions Mobilité) de Rouen, dont l’étau se resserre année après année sur les usagers de la route, la FFMC76 ne lâche rien. Depuis 4 ans, une dizaine de manifestations ont été organisées, réclamant une dérogation pour les deux-roues motorisés (2RM) dans la ZFE-m rouennaise. 2 400 motards étaient mobilisés lors de la mobilisation du 2 septembre.

Pour autant, la métropole de Rouen ne souhaite ni écouter, ni recevoir la FFMC76. Aucune réaction n’est à relever de la part de Nicolas Mayer-Rossignol (président de la Métropole et maire de Rouen), qui, lors de sa conférence du 8 septembre, a rappelé qu’il était opposé à toute dérogation.

« La Métropole, c’est silence radio depuis maintenant un an. La dernière rencontre avec Nicolas Mayer-Rossignol remonte à juin 2022. Il vise la lassitude. Mais nous, on compte maintenir la pression. Nous voulons obliger ces braves gens à s’asseoir autour d’une table et à discuter des vrais problèmes », explique Jean-Philippe Ridel, coordinateur de la FFMC76, dans les colonnes du journal Paris Normandie.

Le maire de Rouen maintient sa position, car il ne souhaite pas franchir les seuils de pollution en 2023, qui interdiraient les véhicules classés Crit’Air 3 (motos et scooters immatriculés entre 2004 et 2006). Les 2RM représentant moins d’1% des usagers de la métropole, est-il pertinent de ne faire aucun discernement pour eux ? Des métropoles telles que Grenoble, Nice et Reims ont pourtant entendu raison et n’interdisent pas l’accès aux 2RM dans leurs ZFE.

Pour rappel, 59% de la pollution atmosphérique (NOx) de Rouen est générée par la production industrielle environnante et le trafic maritime et fluvial. Le trafic routier quant à lui, atteint les 27%. Des chiffres validés par Atmo Normandie, observatoire de la qualité de l’air (voir leur étude de juillet 2022).

La FFMC76 face à la ZFE-m de Rouen : manifestation du 7 octobre 2023

Pour la manifestation roulante, le rendez-vous est donné le 7 octobre au Zénith de Rouen à 12h, pour un départ à 13h30. A 10h30, une autre mobilisation bloquera le "rond point de la motte". Cet accès au sud de la métropole et l’un des plus grands axes de circulation de Rouen. L’objectif est le même que la manifestation du 2 septembre, soit rétrécir les voies de circulation et distribuer des tracts aux usagers.

Pour les franciliens, la FFMC PPC organise un départ groupé de Paris à 10h45 avenue Foch (Porte Dauphine), pour un départ à 11h00.

Cette manifestation est le point de départ d’une synergie entre FFMC, syndicats et associations. Ceux-ci partageront cette manifestation sur leurs réseaux sociaux. Dans une volonté d’être présente, La Ligue de Défense des Conducteurs a transmis un mot d’ordre à ses adhérents pour les convier à cette manifestation. D’autres associations d’automobilistes sont également invitées à rejoindre la mobilisation.

Syndicats, FFMC76 et ZFE : vers une convergence des luttes

Le mutisme de la métropole de Rouen nécessite d’aller plus loin, en fédérant associations et syndicats, sensibles à la portée anti-sociale des ZFE. Ainsi, la FFMC76 est entrée en relation avec plusieurs : organisations syndicales : CGT, CFDT, FO, Sud, Solidaires et FSU.

Le fruit de cette alliance sera une nouvelle manifestation courant octobre. Elle se fera devant le siège de la métropole de Rouen et devant l’hôtel de ville de Rouen. Des associations telles que Rouler Libre et La Ligue de Défense des Conducteurs rejoindraient également le mouvement.

La date étant encore à définir, on vous invite à suivre le site et la page Facebook de la FFMC76.