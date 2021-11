Grâce aux travaux de la FFMC (Fédération des Motards en Colère) et de la FFM (Fédération Française de Motocyclisme), le gouvernement prête attention aux motardes et motards avec le renouvellement de l’expérimentation interfiles et la mise en débat du contrôle technique moto.

En revanche, ce n’est pas le cas du stationnement payant des deux-roues motorisés dans la capitale, où la mairie de Paris ignore le rôle majeur de ce mode de déplacement dans la fluidification du trafic. Ainsi, les usagers 2RM seront, dès janvier 2022, rackettés plus de 1000 euros par an pour aller bosser tous les jours sur Paris...

De fait, la FFMC appelle à nouveau motard(e)s et scooteristes à manifester ce samedi 20 novembre, avenue Foch (Porte Dauphine) à Paris.

Le rassemblement est donné à 13h, et le départ se fera à 14h. Soyez nombreux(ses) !